Да, действительно, идет продвижение вперед. Об этом рассказал глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.
Однако не соответствует действительности информация об увольнении Кременной или о том, что наши войска зашли туда.
На участке Сватово – Кременная остается тяжелая ситуация. Преимущество на стороне украинских сил обороны, но спешить с положительными сообщениями еще не стоит.
Да, действительно, идет продвижение вперед. Об этом рассказал глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.
Однако не соответствует действительности информация об увольнении Кременной или о том, что наши войска зашли туда.