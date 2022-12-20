Об этом 24 каналу рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, ожидается, что в ближайшее время боевые действия активизируются, ведь снизилась температура, начались морозы и земля затвердела, поэтому техника может нормально передвигаться. Раньше это было невозможно из-за размытой дождями почвы, в которой техника могла увязнуть.

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Россияне готовятся обороняться

Оккупанты готовились к этому не только с точки зрения наступления, но и с точки зрения обороны. Больше всего работ по укреплению обороны россияне проводят в районе Старобельска, поскольку по линии фронта все, что могли, они уже сделали – подорвали меньшие и заминировали большие мосты, заминировали трассы, перекопали лесополосы. Там они выкопали норы, в которых и прячутся и постоянно находятся определенные подразделения.

Конечно, достаточно трудно пройти все эти укрепленные участки, поэтому я говорил и говорю, что каждый метр Луганской области дается нашим Силам обороны очень тяжело.

– подчеркнул Гайдай.

Он добавил, что при этом у россиян еще достаточно резервов, на фронт постоянно прибывают новые подразделения. Хоть они и состоят в основном из зеков и мобилизованных, но проблем с человеческим ресурсом у захватчиков пока нет.

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Поэтому они готовятся обороняться, вероятно, планируют продолжать попытки контрнаступлений, а кроме того, постоянно обстреливают из тяжелой артиллерии деоккупированные села, например, Макеевку и Невское. Сейчас находиться там достаточно опасно, ведь прилеты очень мощные.

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