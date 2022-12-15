О взрывах известили местные телеграмм-каналы. Как известно, в воздух взлетел склад боеприпасов оккупантов.
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Что известно о взрыве
В сети распространяют видео с места происшествия. На них видно, что во временно оккупированном Ирмином произошел мощный взрыв. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие в результате прилета.
На месте происшествия загорелся масштабный пожар и слышны звуки детонации. Отмечают, что звуки взрывов слышны даже в нескольких километрах от места происшествия.
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Где находится Ирмино: карта
К россиянам наведывается "Хлопок": последние новости
- Вечером 14 декабря "Хлопок" посетил Курск, предполагают, что на аэродром. Однако губернатор Курской области поспешил успокоить россиян и сообщил, что взрывы – следствие работы систем ПВО над регионом. Сбили же они по меньшей мере три "вражеских ракета".
- Также "хлопок" посетил нефтебазу в Ангарске. Сначала последовал мощный взрыв, после которого вспыхнул немалый пожар. Известно о пострадавших и погибших.
- В тот же день неспокойно было и в Ростовской области. там взорвали колеи, по которым шли эшелоны русской военной техники. О подрыве на железной дороге заявили в легионе "Свобода России". И хотя сам легион не взял на себя ответственность за это, он отметил, что к взрыву причастны "неизвестные патриоты".