Про вибухи сповістили місцеві телеграм-канали. Як відомо, в повітря злетів склад боєприпасів окупантів.
До теми У Росії що не день, то "бавовна": у Курську знову лунають вибухи
Що відомо про вибух
У мережі поширюють відео з місця події. На них видно, що в тимчасово окупованому Ірміно стався потужний вибух. Наразі невідомо, чи є постраждалі внаслідок прильоту.
На місці події загорілась масштабна пожежа та чути звуки детонації. Зазначають, що звуки вибухів чути навіть за кілька кілометрів від місця події.
В Ірміно завітала "бавовна": дивіться відео
Де розташоване Ірміно: карта
До росіян навідується "Бавовнятко": останні новини
- Ввечері 14 грудня "Бавовонятко" завітало до Курська, припускають, що на аеродром. Однак губернатор Курської області поспішив заспокоїти росіян та повідомив, що вибухи – це наслідок роботи систем ППО над регіоном. Збили ж вони щонайменше три "ворожі ракети".
- Також "бавовна" навідалася до нафтобази в Ангарську. Спочатку був потужний вибух, після якого спалахнула чимала пожежа. Відомо про постраждалих і загиблих.
- У той же день неспокійно було й у Ростовській області. Там підірвали колії, якими йшли ешелони російської військової техніки. Зауважимо, що про підрив на залізниці заявили у легіоні "Свобода Росії". І хоч сам легіон не взяв на себе відповідальність за це, він відзначив, що до вибуху причетні "невідомі патріоти".