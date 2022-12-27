Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону пояснив, що Кремінна є стратегічно важливим містом для росіян.

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Важкі бої тривають, окупаційні війська змогли за трохи більше, як місяць побудувати дуже потужну оборону. Стягують туди величезну кількість резерву й техніки. Поновлюють свої сили. Їх там сотні загинули, можливо навіть тисячі, але підвозять усе нових і нових,

– повідомив Сергій Гайдай.

Гайдай додав, що росіяни з усіх сил намагаються не втратити Кремінну, оскільки в такому разі уся лінія їх оборони посиплеться.

Водночас наразі перевага все ж на боці ЗСУ.

"Але важко дається кожен метр, все наскрізь заміновано і постійно вони обстрілюють великим калібром", – додав очільник ОВА.

Як виглядає лінія фронту біля Кремінною: показуємо на карті

Увага! Джерела 24 каналу у спецслужбах повідомили, що цієї ночі окупантам в Кремінній таки було гаряче. Командування російських військових тікало до Рубіжного. Його намагалися наздогнати "чмобіки", але їх відстрілювали загородзагони кадирівців. ​

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