Про актуальну ситуацію на фронті розповіли у Генеральному штабі ЗСУ. 24 канал покаже, який вигляд має карта бойових дій станом на 27 грудня.

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ЗСУ відбивають атаки ворога

За минулу добу ЗСУ відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Новоселівське і Стельмахівка Луганської області та Диліївка, Красногорівка, Водяне, Веселе, Мар’їнка і Побєда на Донеччині.

Окупанти б’ють по Україні

Протягом минулої доби противник завдав 2 ракетні удари та здійснив 44 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Яка ситуація на фронті

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському напрямку обстріляно райони Винторівки, Манухівки, Рижівки та Ворожби Сумської області.

На Слобожанському напрямку вогневого впливу зазнали райони населених пунктів Глибоке, Красне, Стариця, Огірцеве, Новомлинськ, Дворічна та Куп’янськ Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог обстрілював з танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Берестове, Тавільжанка, Табаївка, Крохмальне і Першотравневе на Харківщині; Новоселівське, Стельмахівка, Коломийчиха, Першотравневе і Площанка Луганської області та Ямполівка, Торське, Діброва і Григорівка на Донеччині.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник завдав вогневого ураження по районах понад 25 населених пунктів. Зокрема це – Білогорівка, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Курдюмівка, Водяне, Первомайське, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку постраждали Пречистівка, Золота Нива і Велика Новосілка на Донеччині.

На Запорізькому напрямку з мінометів та ствольної артилерії обстріляно райони Темирівки, Ольгівського, Полтавки, Малої Токмачки, Новоданилівки, Новоандріївки та Плавнів Запорізької області.

На Херсонському напрямку від обстрілів окупантів постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Берислав, Веселе, Садове, Антонівка і Станіслав Херсонської області та місто Херсон.

Карта бойових дій станом на 27 грудня

Загарбники зазнають шалених втрат на війні

25 грудня наші воїни уразили зосередження живої сили російських загарбників біля Новобілозерки Василівського району Запорізької області. Втрати противника склали до 100 військовослужбовців мертвими та пораненими. Серед них 15 співробітників федеральної служби безпеки Росії.

Наша авіація протягом доби завдала удару по району зосередження окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України водночас уразили 4 пункти управління та 6 районів зосередження живої сили противника.

Нагадаємо, що загальні бойові втрати Росії вже складають 102 600 військових.