Загальні бойові втрати Росії станом на 26 грудня складають 102 600 військових. Противник також шаленими темпами втрачає й техніку. Зауважимо, що дані неостаточні через високу інтенсивність боїв.

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До речі, найбільших втрат противник зазнав на Куп'янському, Авдіївському та Бахмутському напрямках.

Втрати у техніці

  • танків – 3016 (+5) одиниць,
  • бойових броньованих машин – 6017 (+7) одиниць,
  • артилерійських систем – 1996 (+5) одиниць,
  • РСЗВ – 418 (+0) одиниць,
  • засоби ППО – 212 (+0) одиниць,
  • літаків – 283 (+0) одиниць,
  • гелікоптерів – 267 (+0) одиниць,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1707 (+1),
  • крилаті ракети – 653 (+0),
  • кораблі /катери – 16 (+0) одиниць,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4647 (+12) одиниць,
  • спеціальна техніка – 178 (+0).

Втрати окупантів на 26 грудня / Інфографіка Генштабу

Останні новини про втрати ворога

  • 25 грудня стало відомо, що в Україні ліквідували начальника російських шпигунів Євгена Швалєва.
  • Також нещодавно ЗСУ повідомили про ліквідацію двох капітанів російської армії: Владіміра Дегтяренка і Стєпана Полєтаєва.
  • У Херсонській області українські військові вразити штаб окупантів, де проводилась нарада офіцерів. Поранено до 70 загарбників.