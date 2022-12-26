Загальні бойові втрати Росії станом на 26 грудня складають 102 600 військових. Противник також шаленими темпами втрачає й техніку. Зауважимо, що дані неостаточні через високу інтенсивність боїв.

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До речі, найбільших втрат противник зазнав на Куп'янському, Авдіївському та Бахмутському напрямках.

Втрати у техніці

танків – 3016 (+5) одиниць,

бойових броньованих машин – 6017 (+7) одиниць,

артилерійських систем – 1996 (+5) одиниць,

РСЗВ – 418 (+0) одиниць,

засоби ППО – 212 (+0) одиниць,

літаків – 283 (+0) одиниць,

гелікоптерів – 267 (+0) одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1707 (+1),

крилаті ракети – 653 (+0),

кораблі /катери – 16 (+0) одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4647 (+12) одиниць,

спеціальна техніка – 178 (+0).

Втрати окупантів на 26 грудня / Інфографіка Генштабу

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