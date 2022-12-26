Загальні бойові втрати Росії станом на 26 грудня складають 102 600 військових. Противник також шаленими темпами втрачає й техніку. Зауважимо, що дані неостаточні через високу інтенсивність боїв.
До теми ЗСУ підсмажили окупантів у промзоні під Бахмутом: гаряче відео удару по росіянах
До речі, найбільших втрат противник зазнав на Куп'янському, Авдіївському та Бахмутському напрямках.
Втрати у техніці
- танків – 3016 (+5) одиниць,
- бойових броньованих машин – 6017 (+7) одиниць,
- артилерійських систем – 1996 (+5) одиниць,
- РСЗВ – 418 (+0) одиниць,
- засоби ППО – 212 (+0) одиниць,
- літаків – 283 (+0) одиниць,
- гелікоптерів – 267 (+0) одиниць,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1707 (+1),
- крилаті ракети – 653 (+0),
- кораблі /катери – 16 (+0) одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4647 (+12) одиниць,
- спеціальна техніка – 178 (+0).
Втрати окупантів на 26 грудня / Інфографіка Генштабу
Останні новини про втрати ворога
- 25 грудня стало відомо, що в Україні ліквідували начальника російських шпигунів Євгена Швалєва.
- Також нещодавно ЗСУ повідомили про ліквідацію двох капітанів російської армії: Владіміра Дегтяренка і Стєпана Полєтаєва.
- У Херсонській області українські військові вразити штаб окупантів, де проводилась нарада офіцерів. Поранено до 70 загарбників.