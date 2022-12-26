Общие боевые потери России на 26 декабря составляют 102 600 военных. Противник также бешеными темпами теряет и технику. Заметим, что данные неокончательны из-за высокой интенсивности боев.

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Кстати, наибольшие потери противник понес на Купянском, Авдеевском и Бахмутском направлениях.

Потери в технике

  • танков – 3016 (+5) единиц,
  • боевых бронированных машин – 6017 (+7) единиц,
  • артиллерийских систем – 1996 (+5) единиц,
  • РСЗО – 418 (+0) единиц,
  • средства ПВО – 212 (+0) единиц,
  • самолетов – 283 (+0) единиц,
  • вертолетов – 267 (+0) единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1707 (+1),
  • крылатые ракеты – 653 (+0),
  • корабли /катера – 16 (+0) единиц,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4647 (+12) единиц,
  • специальная техника – 178 (+0).


Потери оккупантов на 26 декабря / Инфографика Генштаба

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