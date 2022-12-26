Общие боевые потери России на 26 декабря составляют 102 600 военных. Противник также бешеными темпами теряет и технику. Заметим, что данные неокончательны из-за высокой интенсивности боев.

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Кстати, наибольшие потери противник понес на Купянском, Авдеевском и Бахмутском направлениях.

Потери в технике

танков – 3016 (+5) единиц,

боевых бронированных машин – 6017 (+7) единиц,

артиллерийских систем – 1996 (+5) единиц,

РСЗО – 418 (+0) единиц,

средства ПВО – 212 (+0) единиц,

самолетов – 283 (+0) единиц,

вертолетов – 267 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1707 (+1),

крылатые ракеты – 653 (+0),

корабли /катера – 16 (+0) единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 4647 (+12) единиц,

специальная техника – 178 (+0).



Потери оккупантов на 26 декабря / Инфографика Генштаба

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