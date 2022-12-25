Начали свой вечерний свод по состоянию на вечер 25 декабря в Генштабе с того, что длятся уже триста пятые сутки российского полномасштабного вторжения. В течение суток российские оккупанты нанесли ракетный удар по району Купянска Харьковской области, а также осуществили более 10 обстрелов украинских позиций с помощью реактивных системам залпового огня.

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Как ВСУ уменьшали живую силу и технику врага в течение суток

Несмотря на постоянные атаки, украинским защитникам удалось уничтожить 4 самоходных артиллерийских установки 2С7 "Пион" россиян в Донецкой области. А в районе Забарино Херсонской области – поразить штаб оккупантов, где проводилось совещание офицеров южного военного округа вооруженных сил России.

В результате – до 70 военнослужащих получили ранения. Число погибших уточняется,

– написали в Генштабе.

Кроме того, Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 2 удара по путинским воинам, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 5 пунктов управления захватчиков и район, где была сосредоточена живая сила вражеской армии.

Какая в целом ситуация на разных направлениях

Как отмечают в командовании украинской армии, угроза ракетных ударов по энерго инфраструктуре нашего государства существует всегда. Кроме того:

на Северском направлении оккупанты обстреляли позиции ВСУ в районах населенных пунктов Винторовка, Мануховка, Рыжевка и Ворожба Сумской области.

оккупанты обстреляли позиции ВСУ в районах населенных пунктов Винторовка, Мануховка, Рыжевка и Ворожба Сумской области. на Слобожанском направлении из минометов и артиллерии россияне обстреляли такие города и села: Стрелеча, Старица, Землянки, Устиновка и Ольховатка Харьковской области.

из минометов и артиллерии россияне обстреляли такие города и села: Стрелеча, Старица, Землянки, Устиновка и Ольховатка Харьковской области. на Купянском и Лиманском направлениях враги атаковали более 25 населённых пунктов. Среди них – Двухлетняя, Кисловка, Котляровка и Берестово на Харьковщине; Площадка, Диброва и Краснопоповка Луганской области и Ямполевка Донецкой области.

и враги атаковали более 25 населённых пунктов. Среди них – Двухлетняя, Кисловка, Котляровка и Берестово на Харьковщине; Площадка, Диброва и Краснопоповка Луганской области и Ямполевка Донецкой области. на Бахмутском и Авдеевском направлениях оккупанты обстреляли районы более 20 населенных пунктов. В частности, речь идет о Спирном, Берестове, Яковлевке, Соледаре, Бахмуте, Опросном, Озаряновке и Нью-Йорке Донецкой области.

и оккупанты обстреляли районы более 20 населенных пунктов. В частности, речь идет о Спирном, Берестове, Яковлевке, Соледаре, Бахмуте, Опросном, Озаряновке и Нью-Йорке Донецкой области. на Новопавловском направлении россияне накрыли огнем районы Угледара, Великой Новоселки и Времовки Донецкой области.

россияне накрыли огнем районы Угледара, Великой Новоселки и Времовки Донецкой области. в Запорожском направлении пострадали около 20 населенных пунктов. Среди них – Гуляйполе, Красное, Степное, Малые Щербаки, Щербаки и Волшебное Запорожской области и Никополь – Днепропетровской.

Следует заметить, что самой тяжелой остается ситуация на Бахмутском направлении. Однако наши защитники не теряют оптимизма и даже отмечают рождественские праздники на передовой.