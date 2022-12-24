Все больше украинцев начинают праздновать Рождество по Григорианскому календарю – то есть 25 декабря – и отказываются от того наследия, которое нам навязала Россия. В этом материале 24 Канала узнавайте, как отмечают рождение Христа граждане нашей страны на передовой и в тылу.
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Сочельник. Бахмут
Донетчина, в частности Бахмут, сейчас самая горячая точная на фронте, однако наши защитники там не забывают об украинских традициях. В сети появилось фото военного из Бахмута, на котором виден праздничный стол на Сочельник.
Кроме того, другой защитник написал, что "Сочельник на передовой – это когда вместо 12 блюд делаешь себе 2, смешивая 2 вида мивины".
Какой бы тяжелой для украинцев ни была война, никто не теряет надежды. Рождество – это праздник надежды, торжества света, которому суждено рассеять тьму и изменить мир. Пусть мы станем этим светом,
– отметил он.
Другая украинская защитница констатировала, что это уже четвертый год, когда Украина встречает Рождество со всем миром – то есть по Новоюлианскому, или Григорианскому календарю, а не в один день вместе "с двумя шизанутыми диктатурами, с армиями оккупантов".
Радуемся, что дожили на фронте до этого дня. Вспомнили тех, кого нет, и теперь с нами навсегда в памяти,
– написала Ярина Черногуз.
Украинские военные отмечают Сочельник на передовой: смотрите фото из соцсетей
Украинские спасатели также празднуют
В телеграм-канале Государственной службы по чрезвычайным ситуациям появились фотографии, как украинские спасатели отмечают Сочельник и Рождество. Глава ведомства дал свой комментарий по этому поводу.
Рождество этого года особое, ведь семейный праздник большинство наших спасателей отмечает далеко от семьи. Как и наши герои из Донбасса, мы верим в победу и ждем, когда сможем наконец снова обнять родных,
– написал Сергей Крук.
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Сочельник в тылу: как отмечают этот праздник обычные украинцы
Из сообщений в социальных сетях обычных украинцев ясно, что люди благодарны Вооруженным Силам, что могут встретить этот праздник с родными. Собственно, пользователи делятся фотографиями своих праздничных столов и не устают благодарить украинских защитников.
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Следует сказать, что среди людей есть те, которые откровенно признают, что сейчас не имеют из-за войны и других обстоятельств много денег, чтобы отметить Сочельник и Рождество, как бы им хотелось. Однако очевидно, что бюджет – это не главное.
Напоследок еще расскажем о сообщении, в котором говорится, что, кроме 12 блюд, многим "приходится ставить на праздничный стол 12 свечей" из-за отключения электричества. Собственно, в этом случае нечего добавить. Украинцы не устают демонстрировать, что сохраняют чувство юмора даже в такие тяжелые времена.
Напомним, недавно мы рассказывали о том, какие существуют традиции и символы, связанные с Рождеством. Об этом вы можете подробно прочесть в этом материале.
Традиции на Сочельник / Картинка 24 Канала