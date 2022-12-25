Розпочали своє вечірнє зведення станом на вечір 25 грудня у Генштабі з того, що триває уже триста п'ята доба російського повномасштабного вторгнення. Протягом доби російські окупанти завдали ракетного удару по району Куп'янська Харківської області, а також здійснили понад 10 обстрілів українських позицій з реактивних систем залпового вогню.

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Як ЗСУ зменшували живу силу та техніку ворога протягом доби

Попри постійні атаки, українським захисникам вдалось знищити 4 самохідні артилерійські установки 2С7 "Піон" росіян на Донеччині. А в районі Забариного Херсонської області – уразити штаб окупантів, де проводилась нарада офіцерів південного військового округу збройних сил Росії.

В результаті – до 70 військовослужбовців отримали поранення. Кількість загиблих уточнюється,

– написали у Генштабі.

Окрім того, Авіація Сил оборони протягом доби завдала 2 удари по путінських вояках, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 5 пунктів управління загарбників та район, де зосереджувалась жива сила ворожої армії.

Яка загалом ситуація на різних напрямках

Як зазначають у командуванні української армії, загроза ракетних ударів по енергоінфраструктурі нашої держави існує завжди. Окрім того:

на Сіверському напрямку окупанти обстріляли позиції ЗСУ в районах населених пунктів Винторівка, Манухівка, Рижівка та Ворожба Сумської області.

окупанти обстріляли позиції ЗСУ в районах населених пунктів Винторівка, Манухівка, Рижівка та Ворожба Сумської області. на Слобожанському напрямку з мінометів та артилерії росіяни обстріляли такі міста та села: Стрілеча, Стариця, Землянки, Устинівка та Вільхуватка, що у Харківській області.

з мінометів та артилерії росіяни обстріляли такі міста та села: Стрілеча, Стариця, Землянки, Устинівка та Вільхуватка, що у Харківській області. на Куп'янському та Лиманському напрямках вороги атакували понад 25 населених пунктів. Серед них – Дворічна, Кислівка, Котлярівка і Берестове на Харківщині; Площанка, Діброва і Червонопопівка Луганської області та Ямполівка на Донеччині.

та вороги атакували понад 25 населених пунктів. Серед них – Дворічна, Кислівка, Котлярівка і Берестове на Харківщині; Площанка, Діброва і Червонопопівка Луганської області та Ямполівка на Донеччині. на Бахмутському та Авдіївському напрямках окупанти обстріляли райони понад 20 населених пунктів. Зокрема, йдеться про Спірне, Берестове, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Опитне, Озарянівка та Нью-Йорк Донецької області.

та окупанти обстріляли райони понад 20 населених пунктів. Зокрема, йдеться про Спірне, Берестове, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Опитне, Озарянівка та Нью-Йорк Донецької області. на Новопавлівському напрямку росіяни накрили вогнем райони Вугледара, Великої Новосілки та Времівки, що на Донеччині.

росіяни накрили вогнем райони Вугледара, Великої Новосілки та Времівки, що на Донеччині. на Запорізькому напрямку постраждали близько 20 населених пунктів. Серед них – Гуляйполе, Червоне, Степове, Малі Щербаки, Щербаки й Чарівне Запорізької області та Нікополь – Дніпропетровської.

Варто зауважити, що найважчою залишається ситуація на Бахмутському напрямку. Однак наші захисники не втрачають оптимізму та навіть святкують різдвяні свята на передовій.