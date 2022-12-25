Розпочали своє вечірнє зведення станом на вечір 25 грудня у Генштабі з того, що триває уже триста п'ята доба російського повномасштабного вторгнення. Протягом доби російські окупанти завдали ракетного удару по району Куп'янська Харківської області, а також здійснили понад 10 обстрілів українських позицій з реактивних систем залпового вогню.
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Як ЗСУ зменшували живу силу та техніку ворога протягом доби
Попри постійні атаки, українським захисникам вдалось знищити 4 самохідні артилерійські установки 2С7 "Піон" росіян на Донеччині. А в районі Забариного Херсонської області – уразити штаб окупантів, де проводилась нарада офіцерів південного військового округу збройних сил Росії.
В результаті – до 70 військовослужбовців отримали поранення. Кількість загиблих уточнюється,
– написали у Генштабі.
Окрім того, Авіація Сил оборони протягом доби завдала 2 удари по путінських вояках, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 5 пунктів управління загарбників та район, де зосереджувалась жива сила ворожої армії.
Яка загалом ситуація на різних напрямках
Як зазначають у командуванні української армії, загроза ракетних ударів по енергоінфраструктурі нашої держави існує завжди. Окрім того:
- на Сіверському напрямку окупанти обстріляли позиції ЗСУ в районах населених пунктів Винторівка, Манухівка, Рижівка та Ворожба Сумської області.
- на Слобожанському напрямку з мінометів та артилерії росіяни обстріляли такі міста та села: Стрілеча, Стариця, Землянки, Устинівка та Вільхуватка, що у Харківській області.
- на Куп'янському та Лиманському напрямках вороги атакували понад 25 населених пунктів. Серед них – Дворічна, Кислівка, Котлярівка і Берестове на Харківщині; Площанка, Діброва і Червонопопівка Луганської області та Ямполівка на Донеччині.
- на Бахмутському та Авдіївському напрямках окупанти обстріляли райони понад 20 населених пунктів. Зокрема, йдеться про Спірне, Берестове, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Опитне, Озарянівка та Нью-Йорк Донецької області.
- на Новопавлівському напрямку росіяни накрили вогнем райони Вугледара, Великої Новосілки та Времівки, що на Донеччині.
- на Запорізькому напрямку постраждали близько 20 населених пунктів. Серед них – Гуляйполе, Червоне, Степове, Малі Щербаки, Щербаки й Чарівне Запорізької області та Нікополь – Дніпропетровської.
Варто зауважити, що найважчою залишається ситуація на Бахмутському напрямку. Однак наші захисники не втрачають оптимізму та навіть святкують різдвяні свята на передовій.