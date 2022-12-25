Такі дії Білорусі, однак, можуть не означати підготовку до наступу на Україну. Про це 24 каналу розповів засновник білоруського "Білого легіону" Сергій Бульба.

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Білоруські військові весь час пересуваються

За його словами, від самого початку окупаційних дій Росії проти України білоруська влада удає, що вона вельми заклопотана.

Спочатку вони заявили про військові навчання і вже вісім місяців роблять їх пролонгацію. Постійно відбувається ротація. Тому б я не зважав на ці чутки про два батальйони біля кордонів з Україною – вони весь час пересуваються,

– наголосив співрозмовник.

Він зазначив, що Вітебський ПДВ, що дислокується у смт Боровуха, був на ротації біля білорусько-українського кордону, а зараз перемістився до себе додому.

"Офіцерів відпускають у святкові відпустки, що свідчить про те, що найближчим часом їх не збираються використовувати", – підкреслив Бульба.

Варто чекати провокацій

Проте він зауважив, що є інша інформація: що ймовірно Путін наважиться вчинити провокацію. Адже Лукашенко проти активної участі Білорусі у війні й буде робити все можливе, щоб уникнути цього.

Згадаймо теракт в Росії, коли відбулося захоплення заручників на Дубровці. Російська влада тоді спочатку дозволила зробити це, а потім демонструвала по всім телеканалам, мовляв, подивіться, що ці звірі роблять, тому ми змушені так жорстко реагувати,

– нагадав Сергій Бульба.

Він зауважив, що зараз в Білорусі чекають на щось подібне. З'явилась інформація, що ПВК "Вагнер" можуть здійснити подібну провокацію: переодягнуться в українську форму і щось утнуть на білоруській території.

"Вчинять якийсь злочин і залишать на місці "візитівку Яроша" – на такий варіант слід цілком чекати", – розповів він.

Засновник білоруського "Білого легіону" наголосив, що, звичайно, не хочеться вірити, в те, що "вагнерівці" вчинять щось на кшталт трагедії в Хатині, яка відбулась під час Другої світової війни. Але росіянам потрібно зробити щось таке, щоб збудити лють у пересічних білорусів, які зараз мають абсолютно нейтральне ставлення до війни в Україні.

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Білорусів цікавить розважальний контент, а не війна

За його словами, для білорусів війна стала чимось віртуальним, адже всі про неї чують, але безпосереднього стосунку до неї не мають.

Білоруси в цілому перестали включатися в цей конфлікт. Навпаки, коли ми подивимося на статистику, то їх – перепрошую, що я це озвучую, – зараз найбільше цікавить розважальний контент,

– повідомив він.

На думку Бульби, Путін теж це розуміє, тому версія про, провокацію "вагнерівців" на території Білорусі може бути реальною.

"Їм важливо в першу чергу викликати гнів і ненависть усього населення Білорусі, тому на сьогодні чекаємо, хоч і остерігаємося, такого розвитку події", – резюмував він.

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