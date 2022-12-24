Так, загроза нового російського вторгнення з північного кордону України з Білоруссю не є неминучою. Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

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Що відомо про загрозу нападу з Білорусі

За словами Буданова, не можна виключати загрозу нового вторгнення з боку Білорусі.

Було б неправильно ігнорувати цю можливість. Але також неправильно говорити, що у нас є якісь дані, які підтверджують існування загрози,

– зазначив очільник розвідки.

Проте, довгострокові ризики зберігаються, а інші українські посадовці вказали в серії інтерв'ю на початку цього місяця на ризик ескалації протягом зимових місяців. Однак, коментарі Буданова були найбільш конкретними, оскільки він зазначив, що зараз жодна розвідувальна інформація не вказує на неминучу загрозу з боку Білорусі.

За його словами, російські війська у Білорусі не вишикувані у штурмові порядки, а з мобілізованих навчальних таборів відправляють воювати на схід України. Також для проведення атаки на полігонах не вистачає бронетехніки.

"Однак росіяни не залишають спроб зробити видимість підготовки до атаки. Так, вони використали радянський метод: саджали солдатів у потяги та направляли їх до кордону з Україною, повертаючи їх потім назад на позиції. Такі маневри називаються "каруселями", – додав Буданов.

Що кажуть інші експерти про загрозу з Білорусі