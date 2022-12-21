Про це наживо 24 каналу повідомив представник пресслужби ГУР Андрій Юсов. Він наголосив, що Головне управління розвідки знатиме, якщо загроза стане реальною.

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Андрій Юсов згадав, що 28 листопада в вже ЗМІ з'являлася інформація, нібито Білорусь точно посуне з кількох напрямків на Україну. Однак ГУР попереджувало, що це вороже ІПСО, і справді нічого не сталося до сьогодні.

Загрози немає, але ризик залишається

Сукупних сил окупантів та режиму Александра Лукашенка для успішної операції на тому напрямку не сформовано.

Залишається ризик, що Владімір Путін далі буде використовувати Білорусь у війні, її територію, інфраструктуру тощо. Але загрози втягування Білорусі в повномасштабну наземну операцію немає,

– зазначив представник ГУР.

Якщо інформація зміниться, в розвідці про це знатимуть.

"Україна має плани дій на випадок таких сценаріїв", – додав Юсов.

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Білорусь допомагає Путіну

Лукашенко справді багато допомагає Путіну, зауважив Юсов. Це стосується і озброєння, і важкої броньованої техніки, і злетів МіГ-31, які перевірять здатність української ППО.

Не будемо забігати наперед, але якщо прийде час, Україна і на ці виклики змушена буде реагувати,

– натякнув представник ГУР.

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