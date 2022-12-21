Об этом вживую 24 канала сообщил представитель пресс-службы ГУР Андрей Юсов. Он подчеркнул, что Главное управление разведки будет знать, если угроза станет реальной.

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Андрей Юсов вспомнил, что 28 ноября в уже СМИ появлялась информация, будто Беларусь точно наступит с нескольких направлений на Украину. Однако ГУР предупреждало, что это враждебное ИПСО, и действительно ничего не произошло до сих пор.

Угрозы нет, но риск остается

Совокупные силы окупантов и режим Александра Лукашенко для успешной операции в том направлении не сформированы.

Остается риск, что Владимир Путин будет использовать Беларусь в войне, ее территорию, инфраструктуру и т.д. Но угрозы втягивания Беларуси в полномасштабную наземную операцию нет,

– отметил представитель ГУР.

Если информация изменится, в разведке будут об этом знать.

"У Украины есть планы действий на случай таких сценариев", – добавил Юсов.

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Беларусь помогает Путину

Лукашенко действительно много помогает Путину, заметил Юсов. Это касается и вооружения, и тяжелой бронированной техники, и взлетов МиГ-31, проверяющих способность украинского ПВО.

Не будем забегать вперед, но если придет время, Украина и на эти вызовы вынуждена будет реагировать,

– намекнул представитель ГУР.

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