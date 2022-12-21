Об этом в эфире 24 канала заявил военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан. Количество белорусских войск пока недостаточно для вторжения.

К теме Беларусь ограничила въезд в районы, граничащие с Украиной.

Белорусская армия имеет 2 – 3 дивизии

По словам полковника в запасе, в настоящее время белорусская армия имеет в своем составе около корпуса, то есть 2 – 3 дивизии.

Этого количества войск недостаточно для выполнения какой-либо задачи, кроме каких-либо провокаций на границе. И не более того, – заверил Роман Свитан.

Военный эксперт рассказал, что также пока не наблюдается массового движения российских войск в сторону Белоруссии. В 2021 году постоянно наблюдалось мероприятие новых батальонов и подвоз военной амуниции, продолжавшийся в течение нескольких месяцев накануне вторжения 24 февраля.

"Поэтому сейчас не стоит говорить, что Лукашенко готов или дал команду готовиться к вторжению", - отметил Роман Свитан.

Нападет ли Беларусь: смотреть видео

Украинцев предупредят о возможном нападении

По мнению военного эксперта, белорусский диктатор может дать команду перебросить какое-нибудь количество войск на восточный фрон в управление российским генералам. Но если бы он мог это сделать – он бы это сделал.

"Увеличение количества, так сказать, союзных войск в Беларуси отслеживаем. Если будет определенное количество движения, которое будет угрожать нашей границе, командование будет принимать меры и донесет информацию о таких действиях народа Украины", – уверен Роман Свитан.

Важные новости о наступлении со стороны Беларуси