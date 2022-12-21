Кроме того, большой вопрос в том, что российский диктатор получит от Беларуси за эти комплексы. Такое мнение 24 каналу озвучил военный обозреватель Денис Попович.

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Лукашенко нужны гарантии

Самопровозглашенный президент Беларуси хочет иметь гарантии прикрытия стратегических объектов на территории страны. В частности, речь идет о заводах, нефтеперерабатывающих мощностях и т.д.

Именно для этого он и требует эти комплексы, чтобы создать эшелонированную оборону своей территории. Другого назначения для этой системы я не вижу,

– объяснил военный обозреватель.

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Заметим, что Лукашенко заявил, будто комплексы С-400 уже стоят на боевом дежурстве.

Кроме того, Беларусь и Россия договорились готовить экипажи боевых самолетов белорусской армии. Путин заявил, что они переоборудованы для возможного применения боеприпасов воздушного базирования со специальной боевой частью.

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Что Путину нужно от Беларуси

19 декабря глава Кремля Владимир Путин прибыл с визитом к самопровозглашенному президенту Беларуси Александра Лукашенко. Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов рассказал, что российский диктатор может хотеть получить от Лукашенко.

По его словам, это не только участие в войне с Украиной, но и усиление ослабленной российской армии посредством сотрудничества с Беларусью. Так, Россия пытается получить от белорусского ОПК максимум возможностей для своей армии.

Кроме стремления втянуть Беларусь в полномасштабную наземную операцию, у России есть попытки выжать из белорусского ОПК максимум возможностей для российской армии. Россия действительно многое теряет и не может самостоятельно восполнять потери в технике и боекомплекте. ОПК также является предметом переговоров двух президентов,

– отметил Юсов.

Добавим, что Путин прибыл к Лукашенко в Минск впервые за 3 года. Самопровозглашенный лидер Беларуси объяснял, что такая встреча нужна, потому что они якобы должны лично определенные вопросы обсудить.