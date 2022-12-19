Россия хочет усилить свою ослабленную армию посредством сотрудничества с Белоруссией. Об этом во время единственного телемарафона рассказал представитель ГУР МО Андрей Юсов.
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Что хочет Россия от Беларуси
Юсов сказал, что на переговорах в Минске Россия пытается получить от белорусского ОПК максимум возможностей ослабленной российской армии.
Кроме стремления втянуть Беларусь в полномасштабную наземную операцию, у России есть попытки выжать из белорусского ОПК максимум возможностей для российской армии. Россия действительно многое теряет и не может самостоятельно восполнять потери в технике и боекомплекте. ОПК также является предметом переговоров двух президентов,
– сказал он.
Что известно о встречах Путина и Лукашенко
- Путин 19 декабря прилетел в Минск и провел переговоры с Путиным. Детали переговоров пока не говорят, но украинские власти убеждены, что российский диктатор будет склонять Беларусь к прямому участию в войне.
- Зато советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что для того чтобы иметь хоть какую-то победу для своих граждан, Путин планирует превратить Беларусь в часть России юридически.
- Лукашенко сказал, что во время переговоров были одобрены "определенные решения", а Путин сообщил, что обсудил с Лукашенко создание единой оборонной сферы между странами.
- Также было сказано, что Россия и Беларусь договорились продолжать практику совместных военных учений и якобы желают заниматься созданием новой военной техники.