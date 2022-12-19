Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал глава Объединенного переходного комитета Беларуси Павел Латушко. Он уверен, что на встрече Владимира Путина и Александра Лукашенко обязательно будет обсуждение военно-политической тематики.

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Латушко акцентировал и на том, что вместе с Путиным в Беларусь прибыл Сергей Шойгу и Сергей Лавров, так что вопросы будут касаться войны.

Первое – общая армия

В первую очередь будут подниматься вопросы о взаимодействии в рамках, так называемой, совместной группировки вооруженных сил.

Я уверен, что они коснутся и возникшего недавно вопроса о создании совместной армии Белоруссии и России,

– отметил оппозиционный политик.

Второе – белорусская угроза

Второй темой будет концентрация резервов для использования в будущем "белорусского балкона" в интересах РФ, убежден Латушко. Он считает, что Беларусь в этой войне стратегически необходима, по меньшей мере, для создания угрозы применения еще одной силы, чтобы Украина стягивала войска к границам.

"От этого инструмента он (Путин – 24 канал) не откажется никогда", – добавил политик.

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Третье – производство оружия

Третий важный вопрос касается военно-промышленного комплекса. Латушко отметил, что Лукашенко часто говорит об экономике. Поэтому в производстве военного снаряжения на нужды РФ видит возможности для экономического развития.

Заработать на смерти, заработать на убийствах украинцев – такова натура этого человека, если так можно его назвать,

– сказал Латушко.

Он предположил, что будет оговариваться и производство дронов на территории Беларуси, и реактивной системы огня "Полонез", которая в определенной степени является аналогом HIMARS, и других видов вооружения. Ведь Лукашенко часто хвастается, что в стране осталась электроника от Советского Союза, и она едва ли не все готова выработать для России.

Вероятность наступления остается

А вопрос реального входа вооруженных сил Беларуси массово обсуждается в экспертных и силовых кругах Беларуси. И там убеждены, что сценарий реальной агрессии возможен. Однако, по словам Латушко, в стране, вероятно, нет ударной группировки. Хотя и белорусские вооруженные силы в лучшем состоянии, чем находящиеся там российские мобилизованные.

Представить, что в этом пришествии главные позиции займет белорусская армия, я вряд ли могу. Ведь источники из вооруженных сил говорят, что там царит неоднозначное настроение,

– добавил оппозиционер.

По наблюдениям Латушко, в белорусской армии есть достаточная доля головорезов, одурманенных пропагандой, готовых идти насмерть за Путина и Лукашенко в Украину, однако сейчас не приходится говорить о том, что Беларусь станет решающей силой в этой войне.

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