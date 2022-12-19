Как отмечают аналитики в Институте по изучению войны, визит Путина может быть частью демонстрации проактивности. А еще это возможная очередная попытка создать информационные условия для нового этапа войны.

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От врага следует ожидать неприятностей

Составители отчета отметили, что вереница событий последнего времени – несколько тревожные колокольчики. Речь идет и о встрече Путина со своими подчиненными накануне, и о визите Шойгу в зону боевых действий, и о самом визите диктатора из Кремля к Лукашенко.

Все это показывает новый этап в представлении, планировании, а также ведении войны. И это может означать, что возобновление наступления на Украину может произойти в ближайшие месяцы.

Под вопросом остается лишь способность российской армии. Даже если ее усилит белорусское войско, то подготовить и провести эффективные наступательные операции в ближайшие месяцы им будет сложно.

В то же время следует понимать, что для Путина неважна подготовка и оснащение своего войска. Он может отдать приказ о возобновлении широкомасштабных наступательных операций. Но сделать это позже этой зимой. Но, продолжают предполагать в Институте, Лукашенко вряд ли привлечет свое войско.

Для чего Путин летит в Лукашенко