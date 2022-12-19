Як зазначають аналітики в Інституті з вивчення війни, візит Путіна може бути частиною демонстрації проактивності. А ще – це можлива чергова спроба створити інформаційні умови для нового етапу війни.
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Від ворога слід очікувати неприємностей
Укладачі звіту зауважили, що вервичка подій останнього часу – дещо тривожні дзвіночки. Мовиться і про зустріч Путіна зі своїми підлеглими напередодні, і про візит Шойгу у зону бойових дій, і про сам візит диктатора з Кремля до Лукашенка.
Усе це демонструє новий етап у представленні, плануванні, а також веденні війни. І це може означати, що відновлення наступу на Україну може відбутися найближчими місяцями.
Під питанням лиш залишається спроможність російської армії. Навіть якщо її таки посилить білоруське військо, то підготувати та провести ефективні наступальні операції найближчими місяцями їм буде складно.
Водночас слід розуміти, що для Путіна неважлива підготовка й оснащення свого війська. Він просто може віддати наказ про відновлення широкомасштабних наступальних операцій. Але зробити це пізніше цієї зими. Але, продовжують припускати в Інституті, Лукашенко таки навряд чи залучить своє військо.
То для чого Путін летить до Лукашенка
- На думку радника глави ОП Михайла Подоляка, диктатор з Кремля має лише одну мету візиту до Мінська. Мовиться про прагнення схилити Лукашенка до сухопутного вторгнення. Подоляк підкреслив, що Путін "геть відірваний від реальності", якщо досі вірить, що у своєму стані зможе комусь диктувати власні "умови".
- А от радник ОП Олексій Арестович вважає, що Путін летить у Білорусь з інших причин. За його припущеннями, диктатори обговорюватимуть відносини у трикутнику Росія – Білорусь – Китай, відносини Лукашенка та Заходу, передачу Росії озброєння, а також застосування військових проти України з території Білорусі.
- Не виключають аналітики й іншого перебігу подій. Мовиться про можливе перебирання на себе контролю над оборонно-промисловим комплексом Білорусі. Не дарма ж це питання нещодавно підіймалося під час візиту до Мінська міністра оборони країни-агресорки Сєргєя Шойгу.
- Тим часом політтехнолог Михайло Шейтельман висловив припущення, що 19 грудня стане переломною датою. Мовляв, у цей день офіційно оголосять про "анексію" Білорусі. І це дозволить Росії створити союзну державу.