У мережі з'явилась інформація, що після 18:00 до Національного аеропорту "Мінськ" зайшов Ту-214СУС СЛО "Росія" з реєстраційним номером RA-64524, передає 24 канал.

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Відомо, що це – літак спецпризначення, який обладнаний вузлом зв'язку та спецтехнічними засобами. Вони дозволяють здійснювати зв'язок із будь-якою точкою світу на маршруті польоту.



Урядовий російський борт прилетів у Білорусь / Фото з телеграму

Путін прилетів до Лукашенка: що відомо