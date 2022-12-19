В сети появилась информация, что после 18:00 в Национальный аэропорт "Минск" зашел Ту-214СУС СЛО "Россия" с регистрационным номером RA-64524, передает 24 канал.

Кстати говоря Путин прилетел в Лукашенко: после переговоров заявили об "одобренных решениях"

Известно, что это самолет спецназначения, оборудованный узлом связи и спецтехническими средствами. Они позволяют осуществлять связь с любой точкой мира по маршруту полета.



Правительственный российский борт прилетел в Беларусь / Фото с телеграммы

Путин прилетел в Лукашенко: что известно