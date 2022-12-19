Про це в прямому ефірі 24 каналу розповів голова Об'єднаного перехідного комітету Білорусі Павло Латушко. Він впевнений, що на зустрічі Владіміра Путіна та Александра Лукашенка обов'язковим буде обговорення військово-політичної тематики.
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Латушко акцентував і на тому, що разом з Путіним до Білорусі прибув Сєргєй Шойгу і Сєргєй Лавров, отже питання будуть стосуватися війни.
Перше – спільна армія
Насамперед будуть обговорюватися питання про взаємодію в рамках, так званого, спільного угрупування збройних сил.
Я впевнений, що вони торкнуться і питання, яке з'явилось нещодавно, про створення спільної армії Білорусії та Росії,
– зазначив опозиційний політик.
Друге – білоруська загроза
Другою темою буде концентрація резервів для використання в майбутньому "білоруського балкону" в інтересах РФ, переконаний Латушко. Він вважає, що Білорусь в цій війні стратегічно необхідна, щонайменше для створення загрози застосування ще однієї сили, аби Україна стягувала війська до кордонів.
"Від цього інструменту він (Путін – 24 канал) не відмовиться ніколи", – додав політик.
Що обговорили диктатори в Мінську: дивитись відео
Третє – виробництво зброї
Третє важливе питання стосується військово-промислово комплексу. Латушко зазначив, що Лукашенко часто говорить про економіку. Тому у виробництві військового спорядження на потреби РФ бачить можливості для економічного розвитку.
Заробити на смерті, заробити на вбивствах українців – така натура цієї людини, якщо так можна його назвати,
– сказав Латушко.
Він припустив, що буде обговорюватися і виробництво дронів на території Білорусі, і реактивної системи вогню "Полонез", яка є певною мірою аналогом HIMARS, та інших видів озброєння. Адже Лукашенко часто хвалиться, що в країні залишилася електроніка від Радянського Союзу, і вона ледь не все готова виробити для Росії.
Ймовірність наступу залишається
Питання щодо реального входу збройних сил Білорусі масово обговорюється в експертних та силових колах Білорусі. І там переконані, що сценарій реальної агресії можливий. Проте, за словами Латушка, в країні ймовірно немає ударного угрупування. Хоча й білоруські збройні сили в кращому стані, аніж російські мобілізовані, що перебувають там.
Уявити, що в цьому наступі основні позиції займе білоруська армія, я навряд можу. Адже джерела зі збройних сил кажуть, що там панує неоднозначний настрій,
– додав опозиціонер.
За спостереженнями Латушка, в білоруській армії є достатня частка головорізів, одурманених пропагандою, які готові йти на смерть за Путіна та Лукашенка в Україну, однак зараз не доводиться говорити про те, що Білорусь стане вирішальною силою в цій війні.
Що відомо про зустріч Лукашенка і Путіна
- 19 грудня о 15:30 за місцевим часом у національному аеропорту "Мінськ" приземлився Іл-96-300ПУ з реєстраційним номером RA-96022. Саме цим літаком до Мінська прилетів Путін, якого особисто зустрів Лукашенко.
- Спочатку зустріч була у широкому форматі. Тобто у ній брали участь й інші посадовці, а потім Путін та Лукашенко мали йти говорити наодинці.
- В Офісі Президента переконані, що Путін буде схиляти Лукашенка до участі у війні на суходолі. Самі диктатори, звісно, це не озвучують. Розказують, що темами переговорів є економіка та стосунки країн.
- Аналітики Інституту з вивчення війни припускають, що Путін прибуде до Мінська, щоб тиснути на Білорусь. Його візит може бути частиною демонстрації проактивності. А ще – це, можливо, чергова спроба створити інформаційні умови для нового етапу війни.