Про це в прямому ефірі 24 каналу розповів голова Об'єднаного перехідного комітету Білорусі Павло Латушко. Він впевнений, що на зустрічі Владіміра Путіна та Александра Лукашенка обов'язковим буде обговорення військово-політичної тематики.

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Латушко акцентував і на тому, що разом з Путіним до Білорусі прибув Сєргєй Шойгу і Сєргєй Лавров, отже питання будуть стосуватися війни.

Перше – спільна армія

Насамперед будуть обговорюватися питання про взаємодію в рамках, так званого, спільного угрупування збройних сил.

Я впевнений, що вони торкнуться і питання, яке з'явилось нещодавно, про створення спільної армії Білорусії та Росії,

– зазначив опозиційний політик.

Друге – білоруська загроза

Другою темою буде концентрація резервів для використання в майбутньому "білоруського балкону" в інтересах РФ, переконаний Латушко. Він вважає, що Білорусь в цій війні стратегічно необхідна, щонайменше для створення загрози застосування ще однієї сили, аби Україна стягувала війська до кордонів.

"Від цього інструменту він (Путін – 24 канал) не відмовиться ніколи", – додав політик.

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Третє – виробництво зброї

Третє важливе питання стосується військово-промислово комплексу. Латушко зазначив, що Лукашенко часто говорить про економіку. Тому у виробництві військового спорядження на потреби РФ бачить можливості для економічного розвитку.

Заробити на смерті, заробити на вбивствах українців – така натура цієї людини, якщо так можна його назвати,

– сказав Латушко.

Він припустив, що буде обговорюватися і виробництво дронів на території Білорусі, і реактивної системи вогню "Полонез", яка є певною мірою аналогом HIMARS, та інших видів озброєння. Адже Лукашенко часто хвалиться, що в країні залишилася електроніка від Радянського Союзу, і вона ледь не все готова виробити для Росії.

Ймовірність наступу залишається

Питання щодо реального входу збройних сил Білорусі масово обговорюється в експертних та силових колах Білорусі. І там переконані, що сценарій реальної агресії можливий. Проте, за словами Латушка, в країні ймовірно немає ударного угрупування. Хоча й білоруські збройні сили в кращому стані, аніж російські мобілізовані, що перебувають там.

Уявити, що в цьому наступі основні позиції займе білоруська армія, я навряд можу. Адже джерела зі збройних сил кажуть, що там панує неоднозначний настрій,

– додав опозиціонер.

За спостереженнями Латушка, в білоруській армії є достатня частка головорізів, одурманених пропагандою, які готові йти на смерть за Путіна та Лукашенка в Україну, однак зараз не доводиться говорити про те, що Білорусь стане вирішальною силою в цій війні.

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