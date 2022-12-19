За попередніми даними, Путін летів до Мінська на RA-96022. Про це пишуть місцеві телеграм-канали, інформує 24 канал.

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Путін прилетів до Білорусі

Спочатку повідомлялося, що до повітряного простору Білорусі увійшов Іл-96-300ПУ з реєстраційним номером RA-96022. Борт вилетів із Санкт-Петербурга. Номер рейсу – RSD111.

ЗМІ припускали, що для конспірації з московського аеропорту "Внуково" було піднято було піднято відразу три урядові борти, на яких літає Путін: RA-96022, RA-96014 і RA-96020.

О 15:30 за місцевим часом повідомили, що у національному аеропорту "Мінськ" приземлився Іл-96-300ПУ з реєстраційним номером RA-96022. Саме цим літаком до Мінська прилетів Путін, якого особисто зустрів Лукашенко.



Путін прилетів до Мінська / карта з місцевих телеграм-каналів

До речі, ЗМІ кажуть, що борт Путіна супроводжував винищувач, який було піднято з аеродрому в Барановичах. Крім того, приблизно в цей же час з аеродрому в Мачулищах злетів гелікоптер Мі-8 ВПС РБ, помічений у напрямку до національного аеропорту "Мінськ".

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