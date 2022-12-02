Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ. Як виявилось, Путін та Лукашенко домовились незабаром зустрітись.
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Про що говорили Путін та Лукашенко
- Лукашенко та Путін обговорили міжнародний порядок денний та обстановку, координацію спільних дій;
- Президенти обговорили порядок денний майбутнього в Киргизії саміту Євразійського економічного союзу;
- Також вони домовилися протягом року організувати та провести Конгрес молодих вчених Білорусії та Росії.
Окрім цього, Путін та Лукашенко домовились зустрітися у грудні. Офіційно – для обговорення економіки. Мета зустрічі – обговорення "практичних питань реалізації союзного будівництва та економічних питань".
Лукашенка можуть отруїти в Москві
Нагадаємо, що Лукашенко анонсував нову зустріч з Путіним у Москві. Ймовірно, російський диктатор буде вимагати від свого білоруського колеги, щоб збройні сили Білорусі взяли участь у так званій СВО.
Олексій Арестович вважає, що Лукашенко "відчуває постійну загрозу бути отруєним".
"Летиш у Москву і не знаєш, яким чаєм там тебе напоять чи за яку ручку візьмешся. Така доля у людей, які "петляли й не випетляли". Йому краще послатися на те, що захворів на ревматизм, і сидіти вдома", – заявив Арестович.
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