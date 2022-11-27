Про це 24 каналу розповів політичний експерт Валерій Клочок. Він також зазначив, що білоруські "добровольці" воюють в Україні, так – за гроші, такі випадки є. І бувало, що після 24 лютого фіксували білоруських військових на території України.
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"Але далі Лукашенко злякався, як на мене – він гадає, якщо його військовій фізично не вступлять у війну проти України – то йому всі все пробачать", – каже Клочок.
Він ідіот, якщо дійсно так думає. Ніхто нічого не пробачить. Всі чудово знають, хто звідки йшов і звідки летіли ракети.
Клочок переконаний, що Путін не буде терпіти ці витівки постійно. Врешті решт, він буде приймати рішення і Путін сьогодні потрібен наступ з Півночі.
Повний стрім розмови із політологом Валерієм Клочком: дивіться відео
"Але, я б хотів прокоментувати поширення у інформаційному полі постійного наративу про те, що ось-ось буде наступ з Білорусі. Буквально напередодні з’явилось повідомлення від ГУР МОУ, що ударне угруповання в Білорусі – відсутнє", – зазначає експерт.
На сьогодні йому дійсно важливий цей рух, але Білорусь не готова. Чому? Можливо, не вистачає військової спроможності, сам Лукашенко розповідав, що у нього армії 30-40 тисяч, скільки буде ударних батальйонів – ну, можливо, 10-15 тисяч, це не та кількість військових,
– резюмує Валерій Клочок.
Що відбувається у Білорусі
- Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей несподівано помер 26 листопада. Він планував зустрітися 28 листопада з російським колегою Сєргєєм Лавровим.
- Білоруські прикордонники привезли до рубежу з Україною нелегалів з Пакистану та Бангладеш.
- Головне управління розвідки повідомила, що нападу з Білорусі не буде наприкінці листопада. За словами розвідників, чутки про вторгнення поширює Росія.
- Білорусь хоче працювати з Іраном у сфері безпеки та економіки. Про це розповіли в американському Інституті вивчення війни.
- У Генштабі розповіли, що приблизно 15 тисяч білорусів готові воювати проти України. Мотивацією для них є гроші.
- Окупанти вивозять з Білорусі ракети. Вони планують модифікувати їх.
- На території Білорусі проходили навчання для підрозділів 2 мотострілецької дивізії 1 танкової армії збройних сил Росії. Окупанти мали стару форму та спорядження.