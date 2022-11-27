Про це 24 каналу розповів політичний експерт Валерій Клочок. Він також зазначив, що білоруські "добровольці" воюють в Україні, так – за гроші, такі випадки є. І бувало, що після 24 лютого фіксували білоруських військових на території України.

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"Але далі Лукашенко злякався, як на мене – він гадає, якщо його військовій фізично не вступлять у війну проти України – то йому всі все пробачать", – каже Клочок.

Валерій Клочок український політолог Він ідіот, якщо дійсно так думає. Ніхто нічого не пробачить. Всі чудово знають, хто звідки йшов і звідки летіли ракети.

Клочок переконаний, що Путін не буде терпіти ці витівки постійно. Врешті решт, він буде приймати рішення і Путін сьогодні потрібен наступ з Півночі.

Повний стрім розмови із політологом Валерієм Клочком: дивіться відео

"Але, я б хотів прокоментувати поширення у інформаційному полі постійного наративу про те, що ось-ось буде наступ з Білорусі. Буквально напередодні з’явилось повідомлення від ГУР МОУ, що ударне угруповання в Білорусі – відсутнє", – зазначає експерт.

На сьогодні йому дійсно важливий цей рух, але Білорусь не готова. Чому? Можливо, не вистачає військової спроможності, сам Лукашенко розповідав, що у нього армії 30-40 тисяч, скільки буде ударних батальйонів – ну, можливо, 10-15 тисяч, це не та кількість військових,

– резюмує Валерій Клочок.

Що відбувається у Білорусі