Росія перекидає з Білорусі до своїх кордонів близько сотні ракет для С-300 та С-400. Аналітики висловили свої припущення з цього приводу. Детальніше розповідає 24 канал.

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Окупанти можуть застосувати "брудну бомбу"

The Mirror повідомляє, що з 9 до 13 листопада було зафіксовано близько 20 польотів Іл-76 з Білорусі на Захід та Південь Росії.

Кожен літак був завантажений піддонами з ракетами. Загалом щонайменше 70. Зброя була розміщена на аеродромах у Міллерово та Ростові-на-Дону.

Аналітики стверджують, що переміщення ракет С-300 і С-400 є або ознакою того, що Росія вживає запобіжних заходів проти потенційного удару з боку України у відповідь на нещодавні удари Москви, або ознакою ще більшого злочину — використання "брудної бомби",

– зазначили ЗМІ.

Зауважимо, що раніше про переміщення російських Іл-76 вже повідомляли розслідувачі з "Беларускі Гаюн". Детальніше читайте за цим посиланням.

До речі Пошуки "брудної бомби" в Україні: МАГАТЕ завершило аналіз 3 ядерних об'єктів

Коротко, що треба знати про "брудну бомбу"

23 жовтня міністр оборони Шойгу зателефонував до Франції, Туреччини, США та великої Британії і цинічно заявив, що нібито Україна готує "брудну бомбу".

На ці абсурдні заяви відреагував президент України. Володимир Зеленський наголосив, що такі вигадки Кремля можуть означати лише те, що вони створили підґрунтя для цього теракту. В Україну запросили місію МАГАТЕ.

В інституті вивчення війни вважають, що такі заяви спрямовані виключно для залякування та стримування міжнародних партнерів України.

МАГАТЕ завершило відповідний аналіз 3 листопада. Експерти провели дослідження у 3 точках, на які вказувала російська влада. Зокрема, в "Інституті ядерних досліджень" у Києві, "Южмаш" у Дніпрі та Східному гірничо-збагачувальному комбінаті у Жовтих Водах.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі підкреслив: "Агентство не виявило жодних ознак незаявленої ядерної діяльності та матеріалів у місцях знаходження".

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