Росія перекидає з Білорусі до своїх кордонів близько сотні ракет для С-300 та С-400. Аналітики висловили свої припущення з цього приводу. Детальніше розповідає 24 канал.
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Окупанти можуть застосувати "брудну бомбу"
The Mirror повідомляє, що з 9 до 13 листопада було зафіксовано близько 20 польотів Іл-76 з Білорусі на Захід та Південь Росії.
Кожен літак був завантажений піддонами з ракетами. Загалом щонайменше 70. Зброя була розміщена на аеродромах у Міллерово та Ростові-на-Дону.
Аналітики стверджують, що переміщення ракет С-300 і С-400 є або ознакою того, що Росія вживає запобіжних заходів проти потенційного удару з боку України у відповідь на нещодавні удари Москви, або ознакою ще більшого злочину — використання "брудної бомби",
– зазначили ЗМІ.
Зауважимо, що раніше про переміщення російських Іл-76 вже повідомляли розслідувачі з "Беларускі Гаюн". Детальніше читайте за цим посиланням.
До речі Пошуки "брудної бомби" в Україні: МАГАТЕ завершило аналіз 3 ядерних об'єктів
Коротко, що треба знати про "брудну бомбу"
- 23 жовтня міністр оборони Шойгу зателефонував до Франції, Туреччини, США та великої Британії і цинічно заявив, що нібито Україна готує "брудну бомбу".
- На ці абсурдні заяви відреагував президент України. Володимир Зеленський наголосив, що такі вигадки Кремля можуть означати лише те, що вони створили підґрунтя для цього теракту. В Україну запросили місію МАГАТЕ.
- В інституті вивчення війни вважають, що такі заяви спрямовані виключно для залякування та стримування міжнародних партнерів України.
- МАГАТЕ завершило відповідний аналіз 3 листопада. Експерти провели дослідження у 3 точках, на які вказувала російська влада. Зокрема, в "Інституті ядерних досліджень" у Києві, "Южмаш" у Дніпрі та Східному гірничо-збагачувальному комбінаті у Жовтих Водах.
- Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі підкреслив: "Агентство не виявило жодних ознак незаявленої ядерної діяльності та матеріалів у місцях знаходження".
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