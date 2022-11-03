Після того, як Росія звинуватила Україну у створенні "брудної бомби", українська сторона запросила інспекторів МАГАТЕ на територію країни для проведення всіх необхідних перевірок. Експерти провели їх у 3 точках, на які вказувала російська влада: "Інститут ядерних досліджень" у Києві, "Южмаш" у Дніпрі та Східний гірничо-збагачувальний комбінат у Жовтих Водах.
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Висновки МАГАТЕ
У відомстві повідомили, що українська сторона не перешкоджала розслідуванню й надала всі необхідні доступи до об'єктів. У результаті жодних слідів "брудної бомби", як і очікувалося, не виявили.
За останні кілька днів інспектори змогли провести всі заходи, які планувало провести МАГАТЕ, і їм надали безперешкодний доступ до об'єктів. На основі оцінки наявних сьогодні результатів та інформації, наданої Україною, Агентство не виявило жодних ознак незаявленої ядерної діяльності та матеріалів у місцях знаходження,
– розповів гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.
Інспектори також відібрали проби навколишнього середовища для аналізу у лабораторіях. Збираючи усі дані, дослідники пробули на території України кілька днів.
На запит уряду України я негайно направив інспекторів у три місця для виконання їх незамінної технічної та незалежної ролі у перевірці фактів на місцях… Наша технічна та наукова оцінка результатів, які ми отримали досі, не виявила жодних ознак незаявленої ядерної діяльності та матеріалів у цих трьох місцях,
– сказав Гроссі.
Він додав, що результати відбору проб довкілля повідомлять одразу, коли вони з'являться.
Чому МАГАТЕ приїхала в Україну
- Міністр оборони Росії Сергій Шойгу телефонував міністрам оборони інших країн, "попереджаючи", що Україна нібито готова застосувати "брудну бомбу" і звинуватити в цьому Росію.
- В Україні назвали ці заяви абсурдною брехнею та запросили для перевірки ядерних об'єктів експертів МАГАТЕ.
- Президент Володимир Зеленський вважає, що такі вигадки Кремля можуть означати лише те, що вони створили підґрунтя для цього теракту. Натомість в Інституті вивчення війни вважають, що такі заяви спрямовані виключно для залякування та стримування міжнародних партнерів України.
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