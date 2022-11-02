Нещодавно американська ЗМІ, посилаючись на свої джерела у розвідці, повідомляли, що у Кремлі могли по-справжньому обговорювати застосування тактичних ядерних ракет по Україні. Натомість деякі офіційні особи США засумнівались у цій інформації.

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Вашингтон немає доказів намірів Путіна застосувати ядерну бомбу

Першими про "засідання" російської влади щодо ядерного удару написали New York Times. За їхніми словами, в розвідці США з'явився документ, який підтверджує розмову російських чиновників про застосування ядерки.

Цей документ досі недоступний для широкого кола людей, однак в іншому американському медіа CNN припустили, посилаючись знову ж таки на свої джерела, що насправді в цьому документі не фактичні дані, а розвідувальна аналітика. Тому достеменно нікому нічого невідомо.

Оцінка, розроблена Національною розвідувальною радою, не є продуктом високої довіри та не є необробленими розвідувальними даними, а скоріше аналізом,

– написали в CNN.

Деякі високопосадовці вважають, що ЗМІ могли вирвати з контексту певну інформацію. А правдивих даних про те, що Росія готується застосувати ядерну зброю, немає.

Путін може натиснути на кнопку, бо зазнає поразок на фронті

Також в CNN зауважили, що були серед чиновників і ті, які зі занепокоєнням відреагували на цю новину. Деякі офіційні представники США не заперечують, що Путін може застосувати ядерний арсенал, бо програє війну. Також "виправданням" для нього зробити це – буде атака ЗСУ на незаконно анексовані території Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей.

Це розчарування (через поразку – 24 канал)може перерости у відчай, побоюються деякі чиновники. Є також запитання щодо того, чи означає самопроголошена Росією анексія східної України на початку цього року Росія готова вжити більш екстремальних заходів для захисту цієї території,

– пишуть у ЗМІ.

Нагадаємо, нещодавно у Росії назвали умови застосування ядерки. Поки США гадають про те, чи натисне Путін на кнопку, чи правдива інформація поширюється у ЗМІ, – у Кремлі прямо заявляють, що готові запустити ядерну ракету. Тому про всяк випадок слід знати, що потрібно робити у разі ядерного удару.



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