Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк. Він також зазначив, що зрозуміло, що будь-які ядерні погрози – це вже ІПСО.
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"Чи реальний ризик застосування такої зброї – реальний. Потрібно бути готовими до будь-яких варіантів розвитку подій", – переконаний Микола Давидюк.
Застосування Росією ядерної зброї
Микола Давидюк також додає, що це війна і ми не можемо зараз казати, що "нападе Путін чи не нападе". В нас було чимало людей, які 23 лютого казали, що варто спати спокійно. А виявилось, що ці люди були неправі.
Так само і тут – краще бути готовими до будь-якого варіанту та розвитку подій. Зрозуміло, що це катастрофа для усього світу. Але ми переживемо тактичний ядерний удар, з втратами та жертвами, але російська держава його не переживе,
– каже політолог.
На думку Давидюка, потрібно розуміти, якщо Росія вдарить ядерною зроєю – в неї полетять ракети і знищать її армію та флот. Після цього ця держава розпадеться, тому що без армії та флоту утримувати це "державне утворення" вони не зможуть.
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Використання Путіним ядерної зброї по території України, означатиме фінал історії російської держави. Він (Путін – 24 канал ред.) – це розуміє, тому лякає нас та сам боїться.
Останні погрози Росії щодо ядерної зброї
- Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що перемога України у війні призведе до розвалу Росії. Тому країна-агресорка може піти на крайні заходи – застосувати ядерну зброю.
- Секретар РНБО Олексій Данілов пояснив Медведєву, що загроза та застосування ядерної зброї Росії – це акт суїциду. Тоді країна остаточно перетвориться на ворога номер один для всього світу.
- Попри те, що заяви самого Путіна щодо ядерки у жовтні дещо стихли, Росія проводить ядерні навчання "Гром-2022".