Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк. Він також зазначив, що зрозуміло, що будь-які ядерні погрози – це вже ІПСО.

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"Чи реальний ризик застосування такої зброї – реальний. Потрібно бути готовими до будь-яких варіантів розвитку подій", – переконаний Микола Давидюк.

Застосування Росією ядерної зброї

Микола Давидюк також додає, що це війна і ми не можемо зараз казати, що "нападе Путін чи не нападе". В нас було чимало людей, які 23 лютого казали, що варто спати спокійно. А виявилось, що ці люди були неправі.

Так само і тут – краще бути готовими до будь-якого варіанту та розвитку подій. Зрозуміло, що це катастрофа для усього світу. Але ми переживемо тактичний ядерний удар, з втратами та жертвами, але російська держава його не переживе,

– каже політолог.

На думку Давидюка, потрібно розуміти, якщо Росія вдарить ядерною зроєю – в неї полетять ракети і знищать її армію та флот. Після цього ця держава розпадеться, тому що без армії та флоту утримувати це "державне утворення" вони не зможуть.

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Микола Давидюк політолог Використання Путіним ядерної зброї по території України, означатиме фінал історії російської держави. Він (Путін – 24 канал ред.) – це розуміє, тому лякає нас та сам боїться.

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