Колишній прем'єр-міністр Великої Британії не думає, що Росія використає тактичну ядерну зброю на війні в Україні.

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Ядерка означатиме катастрофу для Путіна

За словами Джонсона, якщо б Путін наважився на такий крок, це означало б, що він божевільний. Використання ядерної зброї свідчитиме про те, що диктатор заявить про вихід Росії з клубу цивілізованих націй.

Джонсон додав, що це буде повна катастрофа для Росії, яку введуть в економічне заморожування. Ба більше, Путін втратить багато мовчазної згоди з його діями, яку він мав.

Останні погрози Росії щодо ядерної зброї

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що перемога України у війні призведе до розвалу Росії. Тому країна-агресорка може піти на крайні заходи – застосувати ядерну зброю.

Секретар РНБО Олексій Данілов пояснив Медведєву, що загроза та застосування ядерної зброї Росії – це акт суїциду. Тоді країна остаточно перетвориться на ворога номер один для всього світу.

Попри те, що заяви самого Путіна щодо ядерки у жовтні дещо стихли, Росія проводить ядерні навчання "Гром-2022".

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