Голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба розповів, скільки у Києві є спеціальних бомбосховищ на випадок ядерної війни.

До теми Відчуває близький кінець Росії: Медвєдєв знову кинувся жахати ядерною війною

На Київщині понад 400 "ядерних" бомбосховищ

У Київській області є 425 спеціальних сховищ для населення на випадок ядерної загрози. Їх ще не обладнали до кінця, проте планують завершити до середини листопада.

Останні 8 місяців нас навчили, що може відбутися все, що завгодно. Як посадовець, я готуюся до найгіршого сценарію, але сподіваюся, що все буде нормально,

– сказав він.

Кулеба зауважив, питання ядерної безпеки останні 30 років в Україні не порушували. Але впродовж останніх 5 місяців усе змінилося. Тож очільник Київської ОВА заявив, що вимагає від людей, з якими працює, "не підходити до цього формально".

Наразі в області є 425 спеціальних сховищ, які розташовані під землею, мають два входи та виходи, а також вентиляцію. Загалом в області приблизно тисяча укриттів, проте не вся годяться для захисту радіаційної загрози.

Найпростіше – цокольний поверх. Там вікна виходять на вулицю, але наполовину. Вони не підходять для захисту від радіаційної загрози,

– сказав він.

Що робити у випадку ядерної загрози

Кулеба наголосив, що у випадку ядерної загрози людина насамперед має перейти до укриття. При цьому потрібно мати звʼязок, аби дізнатися, що робити далі. Однак якщо станеться ядерний удар, то, найімовірніше, зв’язку не буде.

Єдине, що працюватиме, – це радіо. Тому скрізь мають бути обладнані портативні радіоприймачі з батарейками, щоб можна було приймати сигнал. Тому що інформація – це буде найголовніше,

– сказав очільник Київської ОВА.

Він додав, що 425 "ядерних" бомбосховищ Київщини ще не обладнані радіоприймачами, але влада хоче терміново це зробити. Завершити мають до 15 листопада.

До теми – Чого очікувати від ядерних погроз Путіна: дивіться відео