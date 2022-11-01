Глава областной военной администрации Алексей Кулеба рассказал, сколько в Киеве есть специальных бомбоубежищ на случай ядерной войны.

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В Киевской области более 400 "ядерных" бомбоубежищ

В Киевской области 425 специальных хранилищ для населения на случай ядерной угрозы. Их еще не оборудовали до конца, но планируют завершить к середине ноября.

Последние 8 месяцев нас научили, что может произойти все, что угодно. Как должностное лицо, я готовлюсь к худшему сценарию, но надеюсь, что все будет нормально,

– сказал он.

Кулеба отметил, что вопросы ядерной безопасности последние 30 лет в Украине не поднимались. Но за последние 5 месяцев все изменилось. Поэтому глава Киевской ОВА заявил, что требует от людей, с которыми работает, "не подходить к этому формально".

В настоящее время в области есть 425 специальных хранилищ, которые находятся под землей, имеют два входа и выхода, а также вентиляцию. В общей сложности в области примерно тысяча укрытий, однако не все годятся для защиты радиационной угрозы.

Самое простое – цокольный этаж. Там окна выходят на улицу, но наполовину. Они не подходят для защиты от радиационной угрозы,

– сказал он.

Что делать в случае ядерной угрозы

Кулеба подчеркнул, что в случае ядерной угрозы человек, прежде всего, должен перейти в укрытие. При этом нужно иметь связь, чтобы узнать, что делать дальше. Однако если произойдет ядерный удар, то, скорее всего, связи не будет.

Единственное, что будет работать – это радио. Поэтому везде должны быть оборудованы портативные радиоприемники с батарейками, чтобы можно было принимать сигнал. Потому что информация – это будет самое главное,

– сказал глава Киевской ОВА.

Он добавил, что 425 "ядерных" бомбоубежищ Киевщины еще не оборудованы радиоприемниками, но власти хотят срочно это сделать. Завершить должны до 15 ноября.

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