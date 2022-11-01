Российский политик спрогнозировал, что будет происходить после победы Украины в войне. Медведев считает, что украинские власти планируют ядерный конфликт. В то же время сам угрожает ядерным оружием.

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Что говорит Медведев

По его словам, если побеждает не Россия, то, вероятно, Украина. Цель Украины в войне – возвращение всех территорий, ранее принадлежавших ей. То есть отторжение их от России. Он считает, что это опасность для существования страны и распад сегодняшней России.

Это означает, по его словам, прямой повод применения пункта 19 Основ государственной политики России в сфере ядерного сдерживания.

И кто тогда планирует ядерный конфликт, разрешите узнать? Что это, если не прямая провокация мировой войны с применением ядерного оружия? Давайте называть вещи своими именами,

– написал Медведев.

Он подчеркнул, что западные страны толкают мир к мировой войне. И только полная и окончательная победа России является гарантией мирового конфликта.

Будет ли ядерная война: мнения экспертов

Военный эксперт Петр Черник рассказал, насколько велика ядерная угроза. По его словам, для применения ядерного вооружения мало лишь безумия Путина. Так, соответствующее решение по применению ядерного оружия должны принять 5 человек, равных между собой и российский диктатор не может им приказать пойти на такой шаг.

По информации британских СМИ, из-за ядерных угроз Путина в последние дни премьерства была обеспокоена Лиз Трасс. Россияне также могли получить доступ к ее телефонным разговорам.

Политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман рассказал, что за несколько недель до полномасштабного вторжения в Украину в российской армии якобы обсуждался сценарий ядерного удара по Германии. Разговор оккупантов перехватили западные спецслужбы во время маневров их флота в Балтийском море.

Эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ежак сказал, что россияне ищут все новые и новые страшилки: американские биолаборатории, дамба, испытания ядерного удара.

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