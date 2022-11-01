Российский политик спрогнозировал, что будет происходить после победы Украины в войне. Медведев считает, что украинские власти планируют ядерный конфликт. В то же время сам угрожает ядерным оружием.
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Что говорит Медведев
По его словам, если побеждает не Россия, то, вероятно, Украина. Цель Украины в войне – возвращение всех территорий, ранее принадлежавших ей. То есть отторжение их от России. Он считает, что это опасность для существования страны и распад сегодняшней России.
Это означает, по его словам, прямой повод применения пункта 19 Основ государственной политики России в сфере ядерного сдерживания.
И кто тогда планирует ядерный конфликт, разрешите узнать? Что это, если не прямая провокация мировой войны с применением ядерного оружия? Давайте называть вещи своими именами,
– написал Медведев.
Он подчеркнул, что западные страны толкают мир к мировой войне. И только полная и окончательная победа России является гарантией мирового конфликта.
Будет ли ядерная война: мнения экспертов
- Военный эксперт Петр Черник рассказал, насколько велика ядерная угроза. По его словам, для применения ядерного вооружения мало лишь безумия Путина. Так, соответствующее решение по применению ядерного оружия должны принять 5 человек, равных между собой и российский диктатор не может им приказать пойти на такой шаг.
- По информации британских СМИ, из-за ядерных угроз Путина в последние дни премьерства была обеспокоена Лиз Трасс. Россияне также могли получить доступ к ее телефонным разговорам.
- Политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман рассказал, что за несколько недель до полномасштабного вторжения в Украину в российской армии якобы обсуждался сценарий ядерного удара по Германии. Разговор оккупантов перехватили западные спецслужбы во время маневров их флота в Балтийском море.
- Эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ежак сказал, что россияне ищут все новые и новые страшилки: американские биолаборатории, дамба, испытания ядерного удара.
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