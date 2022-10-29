Об этом 24 каналу рассказал политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман. В издании Spiegel отмечают, что использование ядерного оружия обсуждают и тренируют во время военных учений. И это нормально – в НАТО тоже такое происходит. Впрочем, россияне могли знать, что их прослушивают и специально вбросили такую информацию, чтобы запугать Запад.

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По словам Эйдмана, по всей вероятности, таким образом оккупанты действительно хотели запугать Запад. Ядерный шантаж – неизменный инструмент сегодняшней внешней политики России. А Германия – боится такого развития событий.

Немцы сильно боятся любой войны. В них это уже как генетический комплекс. Там много пацифистов. Они боятся и не хотят увеличивать риск ядерной войны. Путинский режим об этом знает и сливает такие данные, чтобы немцы боялись, будто Россия может нанести такой удар.

– отметил Эйдман.

Если бы у России не было "ядерки" – была бы совсем другая война

По мнению Эйдмана, если бы у России не было ядерного оружия, то западные страны совсем по-другому себя бы вели. Вполне реально, что они бы попытались обезвредить путинский режим военным путем. И вся война очень быстро закончилась бы.

Российские власти пользуются тем, что владеют ядерным оружием. Это один из последних "козырей" Путина.

Ядерное оружие – последнее, что может достать Путин. Посредством конвенционного оружия он не может победить. Если бы была конвенционная война с НАТО, то все очень быстро закончилось бы разгромом России. Единственное, что остается Путину – угрожать ядерным оружием,

– считает Эйдман.

Если бы в России не было бы "ядерки", то ее быстро разгромили бы, – Эйдман: смотрите видео

Как считает руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, Украина победит в войне против России уже в следующем году. А мятеж против Путина – один из вероятных сценариев завершения войны.

Он подчеркнул, что украинская армия вернет все территории по состоянию на границы 1991 года. А российский диктатор Путин может этого не увидеть. Он вряд ли выживет до окончания войны. Уже сейчас в России идут дискуссии, кто придет ему на замену.