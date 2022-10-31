Так, соответствующее решение по применению ядерного оружия должны принять 5 человек, равных между собой и российский диктатор не может им приказать пойти на такой шаг. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник.
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Ядерная риторика сильно преувеличена
Они должны сесть, обсудить, принять консолидированное решение и запустить специальный протокол,
– объяснил Черник.
По его словам, в состав этой пятерки входят ФСБ и минобороны России и сейчас они вряд ли смогут найти общий язык по этому вопросу. Кроме того, цепочка запуска даже ракет Х-101, которыми сегодня обстреливали Украину очень длинная. По всей вероятности, его будут "перебивать".
"Ядерная риторика сильно преувеличена. Я ни в коем случае ее не умаляю - "ядерное ружье" достали и машут ею, но до полноценного выстрела еще достаточно далеко", - констатировал военный эксперт.
Черник объяснил, насколько велика сегодня ядерная угроза: смотрите видео
Ядерная угроза России: последние новости
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