Так, соответствующее решение по применению ядерного оружия должны принять 5 человек, равных между собой и российский диктатор не может им приказать пойти на такой шаг. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник.

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Ядерная риторика сильно преувеличена

Они должны сесть, обсудить, принять консолидированное решение и запустить специальный протокол,

– объяснил Черник.

По его словам, в состав этой пятерки входят ФСБ и минобороны России и сейчас они вряд ли смогут найти общий язык по этому вопросу. Кроме того, цепочка запуска даже ракет Х-101, которыми сегодня обстреливали Украину очень длинная. По всей вероятности, его будут "перебивать".

"Ядерная риторика сильно преувеличена. Я ни в коем случае ее не умаляю - "ядерное ружье" достали и машут ею, но до полноценного выстрела еще достаточно далеко", - констатировал военный эксперт.

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