Об этом рассказала дипломат и советница министра энергетики Лана Зеркаль. Она имела целую серию встреч с МАГАТЭ, где обсуждали, насколько россияне могут использовать то, что хранилось в Чернобыле.

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"Американские партнеры считают, что все, что было на ЧАЭС, россияне не могут использовать, потому что для взрывчатки нужны другие материалы. МАГАТЭ проводили у себя анализ событий на ЧАЭС. По состоянию на апрель говорили, что не видят вообще, из чего оккупанты могут сделать это бомбу", – сказала Зеркаль.



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У оккупантов есть старые подходы

Советница министра удивлена, что у Кремля столько времени ушло лишь на то, чтобы начать об этом говорить. Как отметила Зеркаль, ей было очевидно, что когда Кремль взрывал собственные дома в 1999 году в Москве, чтобы "мобилизовать общество" для войны в Чечне, то будет делать то же самое и сейчас.

Зеркаль подчеркнула – россияне никогда не меняют своих подходов. Следовательно, нет уверенности, что они не соберут новый теракт.

У меня есть впечатление, что если россияне и будут это делать, то на собственной территории. Они способны взорвать своих граждан очень легко. Они не относятся к жизни как ценности. Для мобилизации своего общества Кремль это сделает и обвинит нас, заявила Зеркаль.

Она добавила, что есть набор клише, которые оккупанты используют. Украинцам нужно готовиться к сопротивлению пропаганде.

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