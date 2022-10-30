Про це розповіла дипломатка та радниця міністра енергетики Лана Зеркаль. Вона мала цілу серію зустрічей із з МАГАТЕ, де обговорювали, наскільки росіяни можуть використати те, що зберігалось у Чорнобилі.

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"Американські партнери вважають, що все, що було на ЧАЕС, росіяни не можуть використати, бо для вибухівки потрібні інші матеріали. МАГАТЕ проводили в себе аналіз подій на ЧАЕС. Станом на квітень говорили, що не бачать взагалі, з чого окупанти можуть зробити цю бомбу", – сказала Зеркаль.



Що відомо про "брудну бомбу" / Інфографіка 24 каналу

Окупанти мають старі підходи

Радниця міністра здивована, що в Кремля стільки часу пішло лише на те, щоб почати про це говорити. Як зазначила Зеркаль, їй було очевидно, що коли Кремль підривав власні будинки у 1999 році в Москві, щоб "мобілізувати суспільство" для війни в Чечні, то робитиме те саме й зараз.

Зеркаль наголосила – росіяни ніколи не змінюють своїх підходів. Відтак немає впевненості, що вони не збороблять новий теракт.

У мене є враження, що якщо росіяни й робитимуть це, то на власній території. Вони здатні підірвати власних громадян дуже легко. Вони не ставляться до життя як до цінності. Для мобілізації свого суспільства Кремль це зробить і звинуватить нас, – заявила Зеркаль.

Вона додала, що є набір кліше, які окупанти використовують. Українцям треба готуватися до спротиву пропаганді.

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