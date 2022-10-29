Однак до застосування тактичної ядерної чи іншої зброї Росією можна підготуватись. Про це 24 каналу розповів Іван Ус – головний консультант Інституту стратегічних досліджень.
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За його словами, розвідка Сполучених Штатів Америки працює досить непогано. Ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, вони мали чітку інформацію – коли і як буде здійснено напад.
Це означає, що у них достатньо своїх агентів, які контролюватимуть цей процес і з "брудною бомбою" чи тактичною ядерною зброєю.
Якщо у Росії все ж приймуть рішення це застосувати, я більш ніж упевнений, що і у Вашингтоні, і у Лондоні, і в інших столицях країн НАТО про це знатимуть. Навіть будуть заходи на випередження,
– переконаний Ус.
Тому Захід точно відреагує на такі ймовірні дії країни-агресорки, впевнений фахівець. Росії неодноразово про це натякали.
Що таке "брудна бомба"
Це не є чисто ядерною зброєю, це суміш вибухівки та радіоактивного матеріалу. Її ще називають "зброєю терористів". Інша назва такої бомби – радіологічний розсіювальний пристрій.
На відміну від чисто ядерної зброї така бомба не може створити ядерний вибух, але може поширити радіоактивне забруднення в порівняно невеликих кількостях на обмежені відстані. А тому зазнати саме радіаційного впливу можуть люди, які опинилися в епіцентрі вибуху.
Що таке "брудна бомба" та як від неї врятуватися / Інфографіка 24 каналу
Коротко про абсурдні заяви Росії
- Міністр оборони Росії Сергєй Шойгу телефонував міністрам оборони інших країн, "попереджаючи", що Україна начебто готова застосувати "брудну бомбу". Однак, йому ніхто не повірив.
- Натомість у США попередили Росію, що якщо вона готує провокації з використанням ядерної зброї, то отримає відповідь. При цьому не важливо, чи це буде саме ядерна чи "брудна бомба".
- В ISW заявили, що Шойгу це робить для залякування західних партерів, які допомагають Україні.
До речі – Шойгу видав чергову маячню про "брудну бомбу": дивіться відео