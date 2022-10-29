Однак до застосування тактичної ядерної чи іншої зброї Росією можна підготуватись. Про це 24 каналу розповів Іван Ус – головний консультант Інституту стратегічних досліджень.

Увага Коли Путін залишить Кремль, Росія буде у жахливому стані, – інтерв'ю з главою GLOBSEC Brussels

За його словами, розвідка Сполучених Штатів Америки працює досить непогано. Ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, вони мали чітку інформацію – коли і як буде здійснено напад.

Це означає, що у них достатньо своїх агентів, які контролюватимуть цей процес і з "брудною бомбою" чи тактичною ядерною зброєю.

Якщо у Росії все ж приймуть рішення це застосувати, я більш ніж упевнений, що і у Вашингтоні, і у Лондоні, і в інших столицях країн НАТО про це знатимуть. Навіть будуть заходи на випередження,

– переконаний Ус.

Тому Захід точно відреагує на такі ймовірні дії країни-агресорки, впевнений фахівець. Росії неодноразово про це натякали.

Що таке "брудна бомба"

Це не є чисто ядерною зброєю, це суміш вибухівки та радіоактивного матеріалу. Її ще називають "зброєю терористів". Інша назва такої бомби – радіологічний розсіювальний пристрій.



На відміну від чисто ядерної зброї така бомба не може створити ядерний вибух, але може поширити радіоактивне забруднення в порівняно невеликих кількостях на обмежені відстані. А тому зазнати саме радіаційного впливу можуть люди, які опинилися в епіцентрі вибуху.



Що таке "брудна бомба" та як від неї врятуватися / Інфографіка 24 каналу

Коротко про абсурдні заяви Росії

Міністр оборони Росії Сергєй Шойгу телефонував міністрам оборони інших країн, "попереджаючи", що Україна начебто готова застосувати "брудну бомбу". Однак, йому ніхто не повірив.

Натомість у США попередили Росію, що якщо вона готує провокації з використанням ядерної зброї, то отримає відповідь. При цьому не важливо, чи це буде саме ядерна чи "брудна бомба".

В ISW заявили, що Шойгу це робить для залякування західних партерів, які допомагають Україні.

До речі – Шойгу видав чергову маячню про "брудну бомбу": дивіться відео