Тож всі ці крики щодо застосування нашою країною "брудної бомби" виключно банальна інформаційна кампанія Кремля. Про це 24 каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк.

Варте уваги США, Велика Британія і НАТО не вірять словам Росії про "брудну бомбу" України: заява міністрів

Заяви щодо "брудної бомби" – інформаційна кампанія

Країна-агресорка шукає можливості трошки підвищити градус ескалації, зокрема й інформаційної. У такий спосіб Росія прагне посилити тиск на міжнародні спільноти, оскільки на Україну це не впливає.

Росія примітивна та передбачувана, тому що це все абсолютно чітко видно як кампанію – коли одночасно і Шойгу, і Герасімов, і Лавров, і Пєсков говорять одні й ті ж самі тези, потім говорять про муляжі "Іскандерів" тощо. Одночасно дзвонять міністрам оборони чи закордонних справ інших країн, і все це викладають,

– пояснив радник голови Офісу Президента.

За його словами, подібні спроби росіян лише викликають у всіх сміх. Так, окрім звичайних ядерних погроз, тепер загарбники вигадали собі якусь "брудну бомбу".

Чому ці заяви росіян є нісенітницею

Подоляк підкреслив, що Україна постійно наголошує на тому, що на окупованих територіях є лише єдиний юридичний формат і там діють тільки укази Президента України. Це наші території й Збройні Сили кожен день потроху їх звільняють.

Так, жодна розумна країна не буде використовувати щось на кшталт "брудної бомби" на своїй території, не маючи для цього ані військової, ані інформаційної потреби. На такий крок може піти хіба Росія, адже там немає розуму.

Треба мати IQ трошки більше, ніж 80, щоб зрозуміти, що це нонсенс. Але тоді, коли вони оце все роблять і це виглядає як така дивна примітивна інформаційна кампанія тиску на міжнародні спільноти, то тоді втрачається сенс будь-якої розмови з Росією взагалі,

– зазначив радник голови ОПУ.

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