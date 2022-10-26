Лживым твитом еще раз отличилось министерство иностранных дел России. Его работники решили слишком не напрягаться и взять первую попавшуюся презентацию со знаком предупреждения о радиоактивности.

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Россия использует для фейков старые фото

Правительство Словении сообщило, что российский МИД использовал их старые фото для сообщения о якобы подготовке Украиной "грязной бомбы". Фотографии якобы были неопровержимыми доказательствами.

Радиоактивные отходы в Словении хранятся безопасно и под наблюдением. Они не будут использоваться для изготовления "грязных бомб",

– заявил директор Словенского агентства по радиоактивным отходам (ARAO) Санди Вирсек.

Одна из фотографий, которую использовали россияне, принадлежит Словенскому агентству радиоактивных отходов. Изображение датируется 2010 годом. Его использовали во время специализированных лекций.

"Фото опубликовали без ведома ARAO", – подчеркнули в правительстве Словении.

На фото изображены вещи, завернутые в полиэтиленовые пакеты с символом радиоактивности и надписью "radioaktivno", что на словенском языке означает радиоактивный. Однако это не процесс изготовления "грязной бомбы", а обычные детекторы дыма.

"Они действительно содержат радиоактивные вещества, но никакие из перечисленных в таблице под фотографией", – говорится в сообщении.

Заметим, что так называемые ионизационные дымовые извещатели содержат слаборадиоактивные вещества, поэтому их необходимо утилизировать как ядерные отходы.

Что известно о "грязной бомбе" "Грязная бомба" – это смесь взрывчатки и радиоактивного материала, а не чистое ядерное оружие. Ее также называют "оружием террористов". Эта бомба не может создать ядерный взрыв, но может распространить радиоактивное загрязнение на ограниченном расстоянии. Больше об этом виде оружия и как от него спастись "Грязная бомба" – это смесь взрывчатки и радиоактивного материала, а не чистое ядерное оружие. Ее также называют "оружием террористов". Эта бомба не может создать ядерный взрыв, но может распространить радиоактивное загрязнение на ограниченном расстоянии. Больше об этом виде оружия и как от него спастись читайте по ссылке



Россияне использовали фото из Словении для создания фейка / Фото правительства Словении

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