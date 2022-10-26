Четыре сигнала SOS

Во-первых, в Москве хотят отвлечь внимание от ударов по нашей критической инфраструктуре и заставить всех говорить о своей лжи.

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Во-вторых, звонки руководства российского Минобороны создают простор для возобновления общения с Западом. Очень надеюсь, что Запад на это не поведется.

В-третьих, это работа на внутреннюю аудиторию – пропаганда в России работает, как безумная, но люди все равно все более скептически относятся к действиям российского режима.

Последнее, но очень важное. Россия может готовить почву для атаки на другие украинские АЭС, в частности Ровенскую с территории Беларуси. Здесь прямо уши торчат – если "есть угроза грязной бомбы", то нужно захватить все источники радиоактивных веществ.

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Предупрежден – готов к действию

А на самом деле логика проста и геноцидальна – лишить нас источников генерации и добиться коллапса в энергосистеме зимой.

Как бы глупо ни выглядел российский бред относительно "грязной бомбы", нам нужно объяснить нашим друзьям все мотивы российского режима. Предупрежден означает готов к действиям.

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