Чотири сигнали SOS
По-перше, у Москві хочуть відволікти увагу від ударів по нашій критичній інфраструктурі й змусити всіх говорити про свою брехню.
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По-друге, дзвінки керівництва російського Міноборони створюють простір для поновлення спілкування із Заходом. Дуже сподіваюся, що Захід на це не поведеться.
По-третє, це робота на внутрішню аудиторію – пропаганда в Росії працює, як божевільна, але люди все одне дедалі більш скептично ставляться до дій російського режиму.
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Попереджений – готовий до дії
А насправді логіка проста і геноцидальна – позбавити нас джерел генерації й досягти колапсу в енергосистемі взимку.
Як би безглуздо не виглядала російська маячня щодо "брудної бомби", нам потрібно пояснити нашим друзям всі мотиви російського режиму. Попереджений означає готовий до дій.
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