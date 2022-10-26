Чотири сигнали SOS

По-перше, у Москві хочуть відволікти увагу від ударів по нашій критичній інфраструктурі й змусити всіх говорити про свою брехню.

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По-друге, дзвінки керівництва російського Міноборони створюють простір для поновлення спілкування із Заходом. Дуже сподіваюся, що Захід на це не поведеться.

По-третє, це робота на внутрішню аудиторію – пропаганда в Росії працює, як божевільна, але люди все одне дедалі більш скептично ставляться до дій російського режиму.

Останнє, але дуже важливе. Росія може готувати "підґрунтя" для атаки на інші українські АЕС, зокрема – Рівненську з території Білорусі. Тут просто вуха стирчать – якщо "є загроза брудної бомби", то потрібно захопити всі джерела радіоактивних речовин.

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Попереджений – готовий до дії

А насправді логіка проста і геноцидальна – позбавити нас джерел генерації й досягти колапсу в енергосистемі взимку.

Як би безглуздо не виглядала російська маячня щодо "брудної бомби", нам потрібно пояснити нашим друзям всі мотиви російського режиму. Попереджений означає готовий до дій.

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