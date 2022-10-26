Хроніки хворої фантазії

Тепер вони будуть воювати із "сатаністами". Очевидно, російська пропагандистська машина нарешті визначилась з описом ворога, який зрозуміє їх "глубинный народ".

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Бо сатана – це ж ясно, як Божий день. Він і в Африці сатана – дві руки, дві ноги, роги і хвіст. А от пояснити, чого бомба "брудна" і чого її, як чмобіків, не можна помити, – це ж треба багато слів знати. Навіть елементарних.

Звідки ростуть ноги у російського фейку про "брудну бомбу"

Міністр оборони РФ Сєргєй Шойгу осоромився на увесь світ, заявивши, що Україна буцімто збирається підірвати на своїй території "брудну бомбу", переклавши провину за це на Росію.

Під "брудною бомбою" мається на увазі суміш вибухівки та радіоактивного матеріалу. Приведення в дію такого пристрою забруднює великі території.

Просування цього фейку окупантами може бути пов'язане із трьома причинами.

Перша – анонс власних злочинних дій. Друга – намаганн відволікти увагу від провалів росіян на Херсонщині. Третя – намагання уникнути визнання Росії цивілізованим світом країною-терористом.

Вигадану загрозу росіяни навіть винесли на обговорення на закритому засіданні Радбезу ООН.

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