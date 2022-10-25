Байки кремлівських маразматиків

Майданчики, які обслуговують інтереси відомств-конкурентів та груп впливу, в єдиному пориві заголосили про те, що Україна нібито готує теракт із застосуванням "брудної бомби".

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Мережа вже наповнена не лише "новинами", чутками, а й чималою кількістю "аналітики", де російській публіці у фарбах описують, як все відбуватиметься і навіщо підступній Україні цей жахливий акт.

Якщо вибудувати "аргументи" роспропагандистів у якусь послідовність, то виходить таке: Україна отримала від Заходу "брудну бомбу", щоб таємно (!) застосувати її з метою обману цього Заходу (!!!), розкручування звинувачень Росії в тероризмі та втягування світу в ядерну війну. Але є й інший "погляд": Україна таємно від Заходу сама зробила "брудну бомбу" (де зробила – називають 5 – 6 точок) і готується її застосувати, щоб приховати проблеми на фронті, про які Захід знає (!), та спровокувати ескалацію. Загалом Захід все знає, але ухвалено рішення обдурити його цинічно.

Поки що залишається незрозумілим, де Україна збирається застосувати "брудну бомбу" і чим ця "бомба" є. Мабуть, у росмедіа прийшла досить загальна рознарядка забити інформпростір рандомним набором слів із згадкою "брудної бомби", а в решті можна проявити свободу творчості.

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Навіщо ця істерика? Декілька шарів, які дозволять розігрувати ситуацію в потрібному напрямку. Перше. Росія завжди використовує тактику превентивного звинувачення жертви у своєму злочині. Перш, ніж скоїти якесь злодіяння, вони завжди дзеркально звинувачують нас. В цьому випадку градус звинувачень доволі високий.

Ніхто не повірить, що Україна здатна застосувати справжню ядерну зброю, тому вводиться якийсь сурогат. Він задирає планку можливих злочинів РФ максимально високо. На цьому фоні умовний підрив дамби Каховської ГЕС вже не виглядатиме чимось визначним.

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Друге. Успіхів на фронті Кремль не має. Ситуація на Херсонщині погіршується. Поки що командування росармії перекидає на правий берег війська, збільшуючи масштаб майбутньої братської могили своїх солдатів. Але невдовзі їм знадобиться правдоподібне пояснення "непростого рішення" – втечі на лівий берег. І зараз вони створюють простір для "деескалації" – мовляв, врятували людей і попередили ядерну війну, але ми все повернемооо!

Третє. Набирає ходу історія з визнанням РФ державою-терористом. Кремлю терміново необхідно зламати цю тенденцію, показавши, що Україна анітрохи не краща, розфокусувати увагу. Необов'язково за цим будуть якісь дії, але є очевидна спроба сформувати лінію "незрозуміло, хто з них там великий терорист". На Заході дедалі менше тих, хто ведеться на такі вкидання, але поки що вони є.

Головне – ми зуміли донести основний аргумент: це – наша земля, ми – останні, хто зацікавлений завдавати їй довготривалої шкоди. Навпаки, дайте нам усе, щоб швидше вигнати російську орду. Отже, ці фокуси спрацюють в основному в Росії. Незабаром побачимо, в який бік розвиватимуть цей сюжет.

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На злодієві й шапка горить

Оскільки нісенітниця про "брудну бомбу" за допомогою Шойгу виведена на офіційний (!) міжнародний (!!!) рівень, тепер для Кремля було б максимально тупо влаштувати подібний або співставний теракт. Росія офіційно зізналася у підготовці. Це – відкритий шантаж Заходу та підвищення градуса перед G20.

Позиція України є максимально прозорою. Усю ядерну зброю ми віддали саме до Росії. Україна завжди була нескінченно відкрита для МАГАТЕ і зараз відкрита. Росія – навпаки. Будь-яка компетентна структура може легко переконатися, що чудити на ядерні теми, тим більше на своїй території, ми точно не будемо. Тому РФ не зможе послабити західний тиск за допомогою терористичної ескалації. Тільки загнати себе ще більше.

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