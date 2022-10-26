Хроники больной фантазии

Теперь они будут воевать с "сатанистами". Очевидно, российская пропагандистская машина наконец-то определилась с описанием врага, которое поймет их "глубинный народ".

Похоже Россияне находятся в отчаянном положении и прибегли к самоубийственным конвульсиям

Ибо сатана – это же ясно, как день Божий. Он и в Африке сатана – две руки, две ноги, рога и хвост. А вот объяснить, почему бомба "грязная" и почему ее, как чмобиков, нельзя помыть, – это нужно много слов знать. Даже элементарных.

Откуда растут ноги у российского фейка о "грязной бомбе"

Министр обороны РФ Сергей Шойгу оконфузился на весь мир, заявив, что Украина якобы собирается взорвать на своей территории "грязную бомбу" , переложив вину за это на Россию.

Под "грязной бомбой" подразумевается смесь взрывчатки и радиоактивного материала. Приведение в действие такого устройства загрязняет обширные территории.

Продвижение этого фейка оккупантами может быть связано с тремя причинами.

Первая – анонс собственных преступных действий. Вторая – попытки отвлечь внимание от провалов россиян на Херсонщине. Третья – попытка избежать признания России цивилизованным миром страной-террористом.

Вымышленную угрозу россияне даже вынесли на обсуждение на закрытом заседании Совбеза ООН.

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