Убивці згадали про святість
Павлов виступив в одному з пропагандистських видань РФ з великим текстом, в якому по суті виступає проти свободи совісті як такої. Звинувачує українців в тому, що вони притримуються різних релігійних сповідань. У тому числі і тих, яких притримуються самі громадяни РФ.
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Однак сама ідея десатанізації, яка проробляється в апараті Ради безпеки Росії, ще раз підтверджує той факт, що у Кремлі знаходять нові й нові виправдання своєї агресивної політики проти української держави і висувають нові й нові умови, за виконання яких готові припинити свою війну з Україною.
Кривава секта з колодою в оці
Багато хто не міг зрозуміти, що ж означає гасло "денацифікація", якщо ніяких нацистів в Україні немає. Тепер зрозуміло. Денацифікація – це знищення всіх тих, хто вважає себе українцями, хто бажає говорити українською мовою, хто не вірить в облудну російську версію історії й не бажає поклонятися російському фюреру Володимиру Путіну.
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Тепер з'явилася десатанізація. Це всі ті, хто не збирається погоджуватися із мілітаристськими гаслами московського патріарха Кіріла, хто бачить, що РПЦ – це ніяка не церква, а секта тих, хто полюбляє війну і вбивства. І, звичайно, із такими людьми російське політичне керівництво теж хотіло б розправитися. І тому до так званої денацифікації додає ще й так звану десатанізацію.
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