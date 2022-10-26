Убивці згадали про святість

Павлов виступив в одному з пропагандистських видань РФ з великим текстом, в якому по суті виступає проти свободи совісті як такої. Звинувачує українців в тому, що вони притримуються різних релігійних сповідань. У тому числі і тих, яких притримуються самі громадяни РФ.

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І ніхто не закликає до десатанізації Росії, хоча варто було б, враховуючи те, що РПЦ, яка охоплює більшість вірян РФ, відкрито підтримує війну і закликає до вбивств.

Однак сама ідея десатанізації, яка проробляється в апараті Ради безпеки Росії, ще раз підтверджує той факт, що у Кремлі знаходять нові й нові виправдання своєї агресивної політики проти української держави і висувають нові й нові умови, за виконання яких готові припинити свою війну з Україною.

Кривава секта з колодою в оці

Багато хто не міг зрозуміти, що ж означає гасло "денацифікація", якщо ніяких нацистів в Україні немає. Тепер зрозуміло. Денацифікація – це знищення всіх тих, хто вважає себе українцями, хто бажає говорити українською мовою, хто не вірить в облудну російську версію історії й не бажає поклонятися російському фюреру Володимиру Путіну.

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Тепер з'явилася десатанізація. Це всі ті, хто не збирається погоджуватися із мілітаристськими гаслами московського патріарха Кіріла, хто бачить, що РПЦ – це ніяка не церква, а секта тих, хто полюбляє війну і вбивства. І, звичайно, із такими людьми російське політичне керівництво теж хотіло б розправитися. І тому до так званої денацифікації додає ще й так звану десатанізацію.

А от десатанізація Росії дійсно була б на часі. Принаймні – звільнення всіх тих територій, які по суті окуповані РФ з початку 90-х років і використовуються як інструмент дестабілізації на пострадянському просторі.

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