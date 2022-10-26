Життя під знаком смерті

Вражає, але масові вбивства мирних жителів в Україні для офіцерів із Головного обчислювального центру стали абсолютно рутинною справою.

Принаймні за дзвінками Багнюка видно, що того ж ранку, коли Росія розпочала жовтневі обстріли, він як ні в чому не бувало насамперед списується із сайтом з продажу монет (Багнюк – затятий нумізмат).

А його колега майор Роман Курочкін в ті ж години, коли керовані ракети падають на дитячі майданчики, торгується з повіями про ціну послуг (The Insider вдалося отримати доступ до його облікового запису на на сайті знайомств, де він проводить половину робочого часу, зареєструвавшись під іменем Сергій).

Що відомо про вбивць мирних українців

Наведенням ракет на мирні міста України займається секретний підрозділ Головного обчислювального центру Генштабу Збройних сил РФ.

Зокрема журналістам вдалося ідентифікувати імена 30 катів, причетних до знищення українців.

Здебільшого – це молоді чоловіки й жінки, поділені на три команди. Кожна з них займається програмуванням маршрутів для окремих типів ракет ("Калібрів", "Іскандерів" та Х-101.

До теми – хто наводить ракети на мирних українців: дивіться відео