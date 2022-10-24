В межах розслідування журналісти змогли знайти секретний підрозділ у складі Головного обчислювального центру Збройних сил Росії. Також вони ідентифікували 30 військових інженерів.

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Що показало розслідування журналістів

Більшість з цих інженерів – молоді чоловіки та жінки, які мають досвід у сфері інформаційних технологій та у розробці комп'ютерних ігор. У розслідуванні стверджують, що вони проживають і працюють за адресою Знам'янка, 19 у Москві. За цією адресою знаходиться Міноборони Росії, а поруч – Генштаб ЗС Росії.

У ході розслідування журналісти вивчили метадані телефонних розмов з 24 лютого до кінця квітня 2022 року начальника ГВЦ генерал-майора Роберта Баранова. Це дослідження показало, що щоразу перед запуском ракет йому дзвонили зі Знам'янки, 19 з номера полковника Ігоря Багнюка. Після вивчення дзвінків самого полковника Багнюка журналісти встановили, що він спілкувався з більш ніж 20 військовими інженерами та айтішниками з ГВЦ.

Ба більше, за декілька днів до масованого ракетного удару журналісти зафіксували збільшення телефонної активності Багнюка та військових інженерів. Піку ця активність досягла 9 жовтня, саме переддень першого масованого ракетного удару після початку повномасштабного вторгнення. Так, у цей день інженери-навідники зробили 11 дзвінків, хоча до 2 жовтня дзвінків не було близько двох тижнів.

Така активність підтверджує й тезу про те, що до масованого ракетного удару країна-терористка готувалася за декілька днів до підриву Кримського моста.

Атака на енергетичну інфраструктуру України не могла бути наслідком підриву Керченського мосту у Криму 8 жовтня 2022 року,

– підкреслили журналісти у своєму матеріалі.

Інженери заперечують свою причетність

На основі кластерів із повторюваних дзвінків журналісти встановили команду з 33 військових інженерів, а також зв'язали окремі удари крилатих ракет із конкретними підрозділами ГВЦ. У результаті журналісти встановили, що підрозділ ГВЦ складається із трьох команд, кожна з яких програмує траєкторії польоту окремих типів ракет:

ЗМ-14 (морське базування "Калідбрів") – Іван Попов, Матвій Любавін, Роман Курочкін, Катерина Чугунова, Сергій Ільїн, Юрій Ніконов, Георгій Старостін, Дмитро Тихонов, Микола Тарасов та Ігор Гроза.

9М728 (ракети наземного базування Р-500, оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер") – Олексій Михайлов, Павло Обухов, Ельвіра Обухова, Микита Поплавський, Віктор Яскелайнен, Олександр Григорян, Володимир Петров, Артем Веденов.

Х-101 (повітряне базування) – Артем Чернов, Олексій Бетехтін, Андрій Іванютін, Антон Чуліков, Ольга Письменська, Павло Васильєв, Олексій Волков, Антон Шатун, Станіслав Мінков.

В The Insider повідомили, що зв'язалися з цими інженерами. Усі вони визнали, що контактні телефони їхні, а от свою причетність до ракетних обстрілів – заперечували. Як й те, що працюють у ГВЦ. Сергій Ільїн же взагалі заявив, що працює сантехніком, його колега Артем Веденов заявив, що працює на свинофермі, а Юрій Ніконов – що працює водієм автобуса.

Тож The Insider показав деяким із них фото, де вони зображені у військовій формі зі знаком обчислювального центру, однак навіть після цього вони не визнавали своєї причетності. Так, Володимир Воробйов після продемонстрованого фото відповів: "Вперше в житті бачу. Тим більше у формі ще".

Що взнали про командира підрозділу

Журналісти-розслідувачі стверджують, що командиром підрозділу наведення ракет ГВЦ є уже згаданий полковник Ігор Багнюк 1982 року народження. У 2004 році він закінчив Серпуховську філію Академії РВСП, яка спеціалізується саме на інформаційних системах для російських ракет.

За час своєї служби він був нагороджений медаллю "За військову доблесть" 1-го ступеня за участь у військовій операції у Сирії.

Розслідування показало, що найраніші дзвінки між полковником та генералом Барановим датуються ранком 13 березня 2022 року. Саме тоді Росія ударила по Україні ракетами Х-101 і "Калібр", через що загинули понад 30 осіб та травмувалися понад 130 осіб на військовому полігоні під Львовом.